Brave: Von GG unterstützter Browser ist laut Studie Privatsphären-Sieger

Laut dem Privatsphären-Experten Dr. Douglas Leigth ist der von GamersGlobal.de unterstützte Brave-Browser der einzige, der in der Standardeinstellung nicht nach Hause telefoniert.

Die von Leigth durchgeführte Studie unterteilt die getesteten Browser in drei Gruppen mit abnehmendem Privatsphärenschutz. Getested wurden Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Brave Browser, Microsoft Edge und der Yandex-Browser. In der besten Gruppe ist Brave der einzige Browser, da er als einziger keine Identifikationsmerkmale sendet. Chrome, Firefox und Safari folgen in der mittleren Gruppe. Diese übertragen Informationen zur aktuellen Browserinstanz. Am schlechtesten abgeschnitten haben der von Microsoft herausgegebene Edge und Yandex. Sie befinden sich in der unteren Gruppe.

Durch die Weitergabe von Identifikationsmerkmalen verstossen die Konkurrenzbrowser laut Brave gegen die europäischen Datenschutzgesetze, was ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffe. Deswegen geht Brave in Großbritannien mit einer Eingabe gegen Google vor.

Durch den Brave-Browser erhaltet ihr die Möglichkeit, „Trinkgelder“ an Websites zu vergeben oder auch ein freiwilliges monatliches Medien-Budget automatisch auf die besuchten Websites zu verteilen – je nachdem, wie oft und lange ihr diese besucht. Zum Einsatz kommt h hierbei die Kryptowährung namens BAT (Basic Attention Token), die sich wiederum durch die teilnehmenden Websites in Euro umwandeln lässt.