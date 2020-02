Iris and the Giant: Roguelike-Sammelkarten-Abenteuer erschienen

PC Linux MacOS

Heute ist das Roguelike-Sammelkarten-Abenteuer Iris and the Giant auf Steam erschienen. Der Titel des französischen Entwicklers Louis Rigaud ist ein Mix aus Collectible-Card-Game mit RPG- und Roguelike-Elementen. Ihr übernehmt die Rolle von Iris, die sich in spannenden, taktischen Kämpfen ihren inneren Dämonen stellt und versucht, den Riesen zu beruhigen, der in ihr schlummert. Der Preis liegt bis 5. März bei 13,49 Euro und steigt dann auf den regulären Preis von 14,99 Euro.

Seit rund zwei Wochen könnt ihr euch bereits mittels einer Demo einen Eindruck vom Spiel verschaffen. Demnächst erscheint zudem ein User-Artikel von GG-User Vampiro.