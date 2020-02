PC

Ob Politik und Spiele gut zusammenpassen, kann ich nicht sagen. Diese Woche haben sich jedoch einige politische Themen mit in die Lesetipps verirrt. Die Resonanz wird zeigen, ob sich das wiederholt. Herzlich danken möchte ich den Tippgebern Q-Bert und kdoubleu. Neben der Thematik, ob sich Rechtsextremismus tatsächlich mit der Gaming-Kultur vermischt, gibt es passend dazu das Thema, was Monster ausmacht. Das Fundstück beschäftigt sich mit Spielen, die nie das Licht der Welt erblicken durften und wird.



„Hasskrieger“ – Gewaltfantasien und rechtsextreme Abgründe in Online-Netzwerken

netzpolitik.org vom 17.02.2020, von Katharina Nocun

Es ist Wochenende, wir sind (hoffentlich alle) frisch und ausgeruht, da können wir auch mit einem anspruchsvollen und kontroversen Thema in den Tag starten. "Die Journalistin Karolin Schwarz hat sich intensiv mit rechtsextremen Netzwerken beschäftigt und war dort auch undercover unterwegs. Darüber hat sie das Buch „Hasskrieger: Der neue globale Rechtsextremismus“ geschrieben. Im Interview erzählt sie, auf welche Strukturen sie bei ihren Recherchen gestoßen ist. „Hasskrieger: Der neue globale Rechtsextremismus“ von Karolin Schwarz erscheint an diesem Montag. Wir haben vorab bereits ein Kapitel daraus veröffentlicht. Darin erklärt sie, was rechter Hass mit der Gaming-Kultur zu tun hat."



What Makes a Monster? Fears Made Manifest in Word, Image, and Play

techraptor.net vom 26.02.2020, von Nicolas Brown

In diesem englischsprachigen Artikel beschäftigt sich der Author mit dem Thema Monster und was dafür sorgt, dass wir uns vor ihnen fürchten. Dafür werden Beispiele aus dem Bereich der Spiele als auch der Filme herangezogen. "For much of its history, horror has been brushed aside as a trivial genre unworthy of serious artistic consideration. Those of us who enjoy video games may find this to be a familiar sentiment, considering games have received similar treatment. The horror genre, like the video game, has a history of having to defend its own existence, from Mary Shelley’s Frankenstein in 1818 to Tobe Hooper’s The Texas Chainsaw Massacre in 1974. However, even in its earliest days (in both literature and film) when it was viewed as a cheap, throwaway genre, people kept coming back for more. There are many reasons to enjoy horror. The slow burn of suspense. Its inclination toward mystery. The release of pent-up stress. But one signature feature is perhaps celebrated more than any other: the monster. Let’s take a look at how the monsters of our favorite nightmares are put together. "



Thief: Königlich ins Herz geschlichen

videospielgeschichten.de vom 22.02.2020, von Susanne Wosnitzka

Obwohl ich das vorsichtige Vorrücken in Spielen durchaus schätze, sind Schleichspiele seit geraumer Zeit nicht mehr mein Favorit. Dennoch liebe und liebte ich das erste Thief. Diese Liebe zu dem Titel teilt auch die die Autorin Susanne Wosnitzka. Sie schildert dabei sehr lebhaft, warum sie diesen Titel so schätzt: "Schon früh war ich von Computerspielen angefixt: Das erste Donkey Kong in der Standkonsole auf dem Jahrmarkt war der Auslöser, die Atari-Konsole bei Nachbarn dann der Burner unter uns Kindern im Jahr 1987. Von der Spielhalle im Italienurlaub bei Algenpest, als man nicht schwimmen gehen konnte und man für 500 Lire eine Handvoll Münzen mit Loch zum Füttern der Automaten bekam, ganz zu schweigen. Damals war ich 10 und zockte bei besagten Nachbarn fasziniert Pac-Man. Meine Eltern konnten damit nichts anfangen, eine Konsole oder ein PC kamen nicht bzw. erst spät ins Haus. Ein Spielkamerad hatte einen verheißungsvollen C64: Olympische Winterspiele bis die Finger rauchten. Zurück zu Pac-Man: weglaufen und verstecken und abwarten und Sachen einsacken – eine wahre Wonne."



Aus dem GamersGlobal-Archiv: User-Geheimtipp für iOS Plague Inc.

gamersglobal.de vom 28.08.2012, von Loliland

Da es scheinbar wenig Interessantes in der Welt gibt (man könnte ja zum Beispiel über Julian Assange berichten), kann man sich kaum noch vor Nachrichten und Panikmache zum Thema Coronavirus retten. Wie bereits berichtet wurde , kann man sich zwar auch mittels Spielen informieren, jedoch fehlte bislang ein schöner Test dazu. Diesen könnt ihr natürlich jetzt und hier lesen. "In dem hier vorgestellten iOS-Spiel Plague Inc. müsst ihr einen tödlichen Virus verbreiten und kontrollieren. Die App vom Entwickler Ndemic Creations erinnert frappierend an das schon etwas ältere Flashspiel Pandemic 2, doch ob dieses auch gut auf die mobile Plattform übertragen wurde, lest ihr im folgenden Artikel.

"Infektiöse Partikel, die sich außerhalb von Zellen durch Übertragung verbreiten", so erklärt die wohl größte Internet-Enzyklopädie den Begriff Virus. Im Hauptmenü von Plague Inc. entscheidet ihr euch für einen Seuchentyp, zu Beginn stehen euch nur Bakterien zur Auswahl, durch Gewinnen einer Runde könnt ihr jedoch weitere Virusarten bis hin zu Biowaffen freispielen. Plague Inc. ist, selbst auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, unverzeihlich, was taktische Fehler angeht. Habt ihr euren Virus benannt, seht ihr auf dem Bildschirm die Karte, die ihr den Rest des Spiels (abgesehen vom Upgrade-Bildschirm) beobachten werdet. Hier gilt es nun, gut überlegt ein Land zu wählen, in dem euer Virus entstehen soll."



Die (vielleicht wichtigsten) Games, die es nie gab: Teil 3

games.ch vom 18.02.2020, von Michael

Wir sind es gewohnt, auf den News-Seiten Tests, Neuigkeiten und Previews zu Spielen zu lesen. Selten beschäftigen wir uns mit Titeln, die nie fertig wurden (außer Star Citizen vielleicht). Daher finde ich diese kleine Reihe umso erstaunlicher: "Es gibt Hunderte von Videospielen, die nie das Tageslicht erblickten, denn zahlreiche Games werden von Entwicklern zwar begonnen, aber nicht fertiggestellt. Von vielen davon werden wir nie etwas erfahren. Andere wurden Legenden und Mythen. Und einige hätten die Welt der Videospiele nachhaltig prägen können, wenn sie es auf unsere Rechner und in unsere Konsolen geschafft hätten. Insane: Es war eine der ganz großen Ankündigungen während der Spike Video Game Awards 2010: Der Horror-Regisseur Guillermo del Toro sollte zusammen mit dem "Saints Row"-Studio Volition ein Horror-Game namens "Insane" entwickeln. Abgesehen vom kryptischen Titel und einem surrealen Teaser-Video war lange sehr wenig über das Videospiel bekannt. Genre, Story, Kulisse? Alles geheim. Doch sukzessiv kamen immer mehr Infos ans Tageslicht, die heute ein recht gutes Bild zeichnen und Vergleiche ziehen lassen. Im weitesten Sinne hätte sich "Insane" wohl wie "Call of Cthulhu" von 2018 gespielt. Das Projekt sollte also ein Ego-Horror-Abenteuer mit Shooter- und Rätseleinlagen werden."

Im Video: How The Wind Waker Defined Cel Shading

Dieses Video beschäftigt sich mit dem Grafikstil von Zelda "The Wind Waker" und den Problemen die Cel-Shading damals mit sich brachten.

