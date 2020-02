Predator - Hunting Grounds: Gratiswochenende für PC und PS4 im März

PC PS4

Die Veröffentlichung von Predator - Hunting Grounds ist zwar erst für April vorgesehen, PC- und PS4-Spieler werden allerdings schon im kommenden Monat die Möglichkeit bekommen, den asymmetrischen Multiplayer-Titel im Rahmen eines Gratiswochenendes auszuprobieren.

Das Wochenende startet am Freitag, den 27. März, um 17:00 Uhr (deutscher Zeit) und wird auf beiden Plattformen bis Sonntag, den 31. März andauern. Auf der PS4 wird eine Playstation-Plus-Mitgliedschaft benötigt. Für die PC-Spieler gibt es hingegen keine Einschränkungen. Der Titel kann über den Epic Game Store und den Playstation Store heruntergeladen werden.

In der Testversion werdet ihr entweder alleine als Predator, oder als Teil des Feuerteams, bestehend aus vier Spielern, in den Kampf ziehen können. Dem Feuerteam steht ein ganzes hochmodernes Waffenarsenal samt Ausrüstung zur Verfügung, der auch nötig sein wird, denn neben dem Jagd auf den Predator muss sich die Gruppe auch vor anderen, KI-gesteuerten Feinden in Acht nehmen und hat eine Mission zu erfüllen. Seitens Charles Brungardtp, des CEOs des verantwortlichen Entwicklers IllFonic, heißt es dazu auf dem offiziellen Playstation Blog:

Der originale Predator-Film ist ziemlich nervenaufreibend – und genau das Gefühl wollten wir auch im Spiel vermitteln. Ihr landet mit einer Mission auf der Karte, für die ihr KI-Gegner ausschalten und Ziele abschließen müsst, doch mitten im Einsatz hört ihr plötzlich ein unheilverkündendes Klickgeräusch – die Ankündigung einer Bedrohung, die jederzeit von überall zuschlagen könnte.

Aber nicht nur die Anspannung selbst sei unheimlich, erklärt er weiter. Auch der Angriff des Predators sei angsteinflößend: „Der Predator ist gnadenlos. Er kann sich von oben auf euch stürzen, tödliches Plasma aus den Schatten heraus verschießen oder euch im Nahkampf in Stücke reißen“, so Brungardtp. „Der Nervenkitzel, gejagt zu werden, hat den originalen Film so unterhaltsam gemacht, und genau das macht auch den Reiz beim Spielen als Feuerteam aus.“