Plague Inc. aus dem chinesischen App-Store entfernt

iOS Android andere

Plague Inc. ab 0,89 € bei Amazon.de kaufen.

Das Strategie- und Simulationsspiel Plague Inc. (im User-Artikel) des britischen Indie-Studios Ndemic Creations wurde aus dem chinesischen App-Store entfernt. Gründe für diesen Schritt wurden zwar nicht genannt, es könnte aber mit dem aktuell weltweit grassierenden COVID-19 (Coronavirus) zu tun haben, von dem in China bereits mehr als 77.000 Menschen betroffen sind, wobei auch außerhalb des Landes bereits mehrere Tausend Fälle registriert wurden. In dem Spiel müssen Spielende versuchen, die Menschheit durch eine Seuche auszulöschen. Ndemic Creations hat sich auf seiner Homepage mit folgendem Statement zu Wort gemeldet:

Wir haben einige sehr traurige Neuigkeiten mit unseren in China beheimateten Spielern zu teilen. Wir wurden gerade darüber informiert, dass Plague Inc. nach Angaben der chinesischen Cyberspace-Verwaltung über Inhalte verfügt, die in China als illegal angesehen werden. Aus diesem Grund wurde das Spiel aus dem China App Store entfernt. Diese Situation liegt leider völlig außerhalb unserer Kontrolle. Plague Inc. ist ein großer kritischer und kommerzieller Erfolg. Mit acht Jahren und über 130 Millionen Spielern ist es das weltweit führende Strategie- und Simulationsspiel und seit vielen Jahren der beliebteste Verkaufstitel in China. Plague Inc. zeichnet sich durch eine intelligente und ausgefeilte Simulation aus, die die Spieler dazu anregt, über schwerwiegende Probleme der öffentlichen Gesundheit nachzudenken und mehr darüber zu erfahren. Wir haben großen Respekt vor unseren chinesischen Spielern und sind am Boden zerstört, dass sie nicht mehr auf Plague Inc. zugreifen und diesen Titel spielen können.

Wie die Entwickler anmerken, sei es aktuell noch unklar, ob das Entfernen des Spiels aus dem App-Store etwas mit der Situation um den Coronavirus zu tun habe. Die Bildungsbedeutung von Plague Inc. sei wiederholt von Organisationen wie der CDC anerkannt worden. Das Team arbeite mit großen globalen Gesundheitsorganisationen zusammen, um herauszufinden, wie man ihre Bemühungen zur Eindämmung und Kontrolle von COVID-19 am besten unterstützen könnte.