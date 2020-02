Platinum Games will künftig auch Live-Service-Spiele entwickeln

PC Switch PS4

Bisher ist der japanische Entwickler Platinum Games vorwiegend für gute Singleplayer-Spiele bekannt, darunter Spielserien, wie Nier - Automata und Bayonetta. In Zukunft will das in Ōsaka ansässige Studio aber auch Live-Service-Spiele entwickeln. Dafür wird sich die jüngst in Tokyo gegründete neue Niederlassung kümmern. Die Expansion nach Tokio sei laut Studioleiter und Executive Vice President Atsushi Inaba ein Schritt in Richtung neuer Herausforderungen:

Bisher war der Name Platinum Games fast gleichbedeutend mit Einzelspieler-Actionspielen. In Zukunft möchten wir jedoch neue Genres und Spielstile erschließen. Eine dieser neuen Herausforderungen für uns ist die Entwicklung von Live-Ops-Spielen für Konsolen. Dies sind keine Spiele, an denen wir arbeiten würden, bis sie fertig sind und dann aufhören. Stattdessen würden wir auch noch lange nach dem Release aktiv sein, um neue Inhalte bereitzustellen. Wir möchten dieses fortlaufende Entwicklungsmuster auf der Heimkonsole erforschen.

Wie Platinum bekannt gab, werden die ersten Mitglieder, die in dem neuen Studio in Tokio ihre Arbeit aufnehmen, Mitarbeiter sein, die bereits zuvor bei Platinum Games tätig waren, darunter Motoi Fujita, der Director des neuen Tokio-Studios, der Software Engineer David Scripps, der Project Manager Miki Sato und der Game Designer Takahisa Sugiyama. Alle vier haben bereits Erfahrung in Live-Service-Spielen durch die Arbeit an Mobile-Games, vor allem Electronic Arts' Fußballsimulation FIFA Mobile, sammeln können. Seitens Fujita, der bereits mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Konsolen- und Mobile-Spielen besitzt, heißt es dazu:

Platinum hat durch die Entwicklung herkömmlicher Spiele bereits eine sehr treue Fangemeinde aufgebaut. Bei Live-Ops-Titeln ist es wichtig, eine Spielerbasis zu finden, weshalb Platinum hier definitiv einen Vorteil besitzt. Und ich glaube, dass wir durch diese Änderung unsere Spiele einer neuen Welle von Fans vorstellen können. Der Gedanke, dass wir hier das Spielfeld erweitern könnten, ist aufregend. Da ich bereits sowohl für Konsolen als auch für Mobilgeräte herkömmliche Titel und Live-Operation-Spiele entwickelt habe, kann ich beide Seiten der Entwicklung nachvollziehen. Ich hoffe, diese beiden Denkweisen miteinander verbinden zu können, um einige wirklich großartige Spiele zu erschaffen.

Platinum Games hat vor kurzem mit Project G.G. ein weiteres seiner vier Projekte vorgestellt. Bei dem ersten handelt es sich um die Remastered-Version des 2013 veröffentlichten und WiiU-exklusiven Action-Adventures The Wonderful 101 (Testnote: 8.5), die im Mai dieses Jahres für PC, PS4 und die Nintendo Switch erscheint. Die Gründung der Tokio-Division war das dritte Projekt des Studios. Was das vierte Projekt sein wird, hat Platinum Games noch nicht verraten. Der Entwickler arbeitet derzeit auch an zwei Action-Adventures - Bayonetta 3 für Nintendo, sowie Babylon's Fall für Square Enix. Vor Kurzem hat Sega eine Remastered-Version von Vanquish (Testnote: 8.0) und des ersten Bayonetta (Testnote: 8.5) für Xbox One und die PS4 veröffentlicht.