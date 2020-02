Nioh 2: Teaser-Trailer macht auf den morgigen Demo-Release aufmerksam

PS4

Wie Sony bereits vor ein paar Wochen bekannt gab, wird am morgigen Freitag, den 28. Februar 2020, eine letzte Demo zu Nioh 2 (zum Preview) veröffentlicht. Die Anspielversion mit dem Titel „The Last Chance“ werdet ihr über den Playstation Store herunterladen können. Auf den morgigen Release machen die Entwickler mit einem kurzen Teaser-Trailer aufmerksam.

Den rund 40 Sekunden kurzen Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die Demo wird bis Sonntag, den 1. März 2020, zum Download bereitstehen, ihr solltet euch also nicht so viel Zeit mit dem Herunterladen lassen. Die Vollversion wird am 13. März 2020 erscheinen.