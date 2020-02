Baldur's Gate 3: Erste Screenshots geleaked + Gameplay-Reveal Livestream

PC

Heute Abend um 21 Uhr deutscher Zeit findet, wie berichtet, im Rahmen der PAX East die von vielen Fans mit Spannung erwartete Gameplay-Präsentation zum Rollenspiel Baldur's Gate 3 statt. Die französische Website jeuxactu hatte jedoch offenbar vorzeitig Screenshots zu Larians neuem Projekt online gestellt und diese inzwischen wieder gelöscht.

User von imgur haben die Bilder gespeichert und auf der Plattform hochgeladen, so dass sie immer noch im Netz sichtbar sind. Die Screenshots zeigen neben Kampfsituationen auch einige Umgebungen und diverse cineastische Charakter-Nahaufnahmen für die Dialoge. Auf Grundlage der geleakten Screenshots kann davon ausgegangen werden, dass Baldur's Gate 3 ein rundenbasiertes Kampfsystem haben wird. Damit würde es an die Tradition der Divinity - Original Sin-Spiele von Larian anknüpfen. Auch der Grafikstil erinnert an die erfolgreichen RPGs des belgischen Studios um Studio-Chef Swen Vincke. Den Link zu den insgesamt zwölf Bildern findet ihr in den Quellenangaben. Wenn ihr euch heute Abend den Gameplay-Reveal anschauen möchtet, könnt ihr dies direkt unterhalb dieser News tun.

Ein Release-Termin für Baldur's Gate 3 steht noch nicht fest, allerdings soll der Early Access über Steam noch im Jahr 2020 starten.