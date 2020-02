Brigandine: Taktik-JRPG erscheint im Juni für Switch

Switch

Entwickler Happinet hat den Erscheinungstermin für das Taktik-JRPG Brigandine - The Legend of Runersia bekannt gegeben: Die Fortsetzung zum 1998er Playstation-Titel erscheint am 25. Juni 2020 exklusiv für Nintendo Switch.

In Brigandine - The Legend of Runersia ist der Kontinent Runersia durch den Krieg von sechs Nationen gezeichnet. Ihr entscheidet euch für eines der sechs Völker und erobert die ganze Spielwelt. Dafür verschiebt ihr eure Truppen auf der Weltkarte zwischen Knotenpunkten, um etwa eine gegnerische Armee von zwei Seiten in die Zange zu nehmen. In den Rundentaktik-Gefechten schlagt ihr eure Gegner auf Hexfeld-Karten mithilfe von Soldaten und beschworenen Monstern.

Der unter diesen Zeilen eingebundene neue Trailer zu Brigandine - The Legend of Runersia gibt einen Einblick in die Kämpfe und stellt die Nationen sowie deren Anführer vor.