Star Wars - The Mandalorian: ProSieben zeigt erste Episode im Free TV

Der deutsche Privatsender ProSieben wird am 22. März 2020 die Pilotfolge von The Mandalorian im Free TV ausstrahlen. Die Auftaktepisode mit dem Titel „Kapitel 1: Der Mandalorianer“ wird zur Prime-Time um 20:15 Uhr (deutscher Zeit) zu sehen sein. Schon zuvor, um 17:50 Uhr, könnt ihr euch mit dem Spielfilm Star Wars - Episode 5 - Das Imperium schlägt zurück auf die erste Serien-Folge einstimmen. Im Anschluss wird um 20:50 Uhr Star Wars 8 - Die letzten Jedi gezeigt.

Die Ausstrahlung der ersten Episode bedeutet allerdings nicht, dass ProSieben die gesamte Staffel im Free TV zeigen wird, denn dieser Star-Wars-Abend soll eher als eine Werbekampagne dienen und euch dazu motivieren, ein Abo beim kostenpflichtigen Streaming-Service Disney Plus abzuschließen, wo ihr die restlichen Folgen von The Mandalorian anschauen könnt. In Deutschland wird Disney Plus zwei Tage später, ab dem 24. März 2020 durchstarten.

Wer das Jahresabonnement für Disney Plus noch vor dem 23. März 2020 abschließt, zahlt 59,99 Euro, was einen monatlichen Preis von günstigen 4,99 Euro bedeutet. Das Angebot von Disney soll zum Start mit über 1.000 Filmen, Serien und Dokumentationen aufwarten, darunter auch alles zu Star Wars, Zeichentricks von Disney und Pixar, sowie Dokus von National Geographic.