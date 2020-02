Fuser: Rockband-Macher machen euch 2020 zum DJ

PC Switch XOne PS4

Entwickler Harmonix (Rock Band) und Publisher NCSoft haben das Musikspiel Fuser angekündigt. Darin greift ihr nicht etwa zur virtuellen Klampfe, sondern bespaßt die Menge als DJ. Fuser erlaubt euch, Mixes aus Hits zu erstellen und zu teilen. Im unten eingefügten Ankündigungstrailer seht ihr zwar noch kein Gameplay, hört jedoch, wie unter anderem (Don't Fear) The Reaper von Blue Öyster Cult auf bad guy von Billie Eilish trifft.

Fuser wird über 100 Songs aus den Genres Pop, Rap, R&B, Dance, Rock, Country, Latino & Carribean enthalten. Darunter:

50 Cent - In Da Club

The Clash - Rock the Casbah

Fatboy Slim - The Rockafeller Skank

Imagine Dragons - Thunder

Lady Gaga - Born This Way

Fuser erscheint 2020 für PC, PS4, Xbox One und Switch.