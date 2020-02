Master of Magic: Mod "Caster of Magic" ist jetzt offizieller Zusatzinhalt

PC

Die Mod Caster of Magic für den Rundenstrategie-Klassiker Master of Magic ist am vergangenen Dienstag in den Status eines offiziellen und vom derzeitigen Rechteinhaber Slitherine abgesegneten DLC erhoben worden. Der in England ansässige Entwickler und Publisher hatte die zugrunde liegende IP im August letzten Jahres von Atari erworben.

Der DLC basiert auf der Arbeit des Modders Seravy, der bereits seit einigen Jahren an dieser Erweiterung gearbeitet hat. In seinem Blog erklärt er, dass die Mod zwar nicht mehr frei erhältlich sei, er für seine Arbeit jedoch nun entlohnt werde. Zudem möchte er weiter an dem DLC feilen, so schreibt Seravy auf seinem Blog:

Ich hoffe das dieses Geld sicherstellt, dass ich Caster of Magic in Zukunft weiterentwickeln kann, egal was passiert. Im Idealfall wäre der nächste Schritt in der Entwicklung, vernünftigen Quellcode zu erstellen.

Bisher entstand die Mod, nach Seravys Angaben, ausschließlich durch Hacken der Executables, "da niemand mehr den Quellcode für das Spiel hat".

Bei der Übernahme der Rechte an dem Franchise hat Slitherine auch neue Titel zu der IP in Aussicht gestellt. Zitat: "wir versuchen, Fortsetzungen oder Nachfolger von beliebten IPs zu entwickeln". Das dieses Vorhaben nicht nur leere Worte sind, hat der Publisher bereits mit Panzer Corps 2 unter Beweis gestellt, der Rundentaktik-Titel soll am 19. März dieses Jahres erscheinen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Veröffentlichung der Mod ein Versuch ist, herauszufinden, wie groß die Zielgruppe eines neuen Teils im Master-of-Magic-Universum ist. Denn zur Roadmap, wie es im Detail mit der IP weitergehen soll, haben sich die Engländer bisher noch nicht geäußert.

Master of Magic: Caster of Magic könnt ihr derzeit auf Steam sowie GOG.com für 2,39 Euro und im Slitherine-Shop für 2,93 Euro erwerben. Das Hauptspiel Master of Magic, das ihr zwingend zum spielen des DLC benötigt, ist ebenfalls seit Dienstag auf Steam und GOG.com für 4,99 Euro sowie im Slitherine-Shop für 5,87 Euro erhältlich.