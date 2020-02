PS-Plus im März mit Shadow of the Colossus und Sonic Forces

PS4

Sony hat soeben die Spiele bekannt gegeben, die im kommenden Monat März im Rahmen des Playstation-Plus-Programms für die Abonnenten bereitstehen werden. Dabei handelt es sich um das Acton-Adventure Shadow of the Colossus (Testnote: 8.5) von Sony Computer Entertainment Japan und Segas Jump-and-run Sonic Forces. Beide Titel werden ab dem 3. März verfügbar sein.

Gleichzeitig erinnert Sony daran, dass die PS-Plus-Spiele aus dem aktuellen Monat, die Shooter-Trilogie Bioshock - The Collection (Testnote: 9.0) von Blind Squirrel Games, Maxis' Lebenssimulation Die Sims 4 (Testnote: 7.5) und der VR-Shooter Firewall - Zero Hour von First Contact Entertainment, nur noch bis zum 4. März bereitstehen werden. Wenn ihr die drei Spiele also noch eurer Sammlung hinzufügen wollt, solltet ihr damit nicht mehr all zu lange warten.