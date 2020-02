Horizon - Zero Dawn: Amazon-Frankreich listet die PC-Version

PC

Schon im Januar berichtete der für gewöhnlich immer gut informierte Kotaku-Journalist Jason Schreier unter Berufung auf eigene Quellen, dass Guerrilla Games aktuell an einer PC-Umsetzung seines bisher PS4-exklusiven Open-World-Action-Adventures Horizon - Zero Dawn (Testnote: 8.5) arbeitet und dass die Veröffentlichung für den Rechner noch im Laufe dieses Jahres erfolgen wird. Der Entwickler selbst hat zwar bisher nichts offiziell angekündigt, allerdings sorgt nun der französische Arm des Vertriebsriesen Amazon für neue Spekulationen. Dort war für eine kurze Zeit eine entsprechende Produktseite online geschaltet.

In Kürze wird Horizon - Zero Dawn seinen dritten Geburtstag feiern, denn der Titel wurde in Nordamerika am 28. Februar und in Europa am 1. März 2017 veröffentlicht. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass wir noch diese Woche eine offizielle Ankündigung sehen werden.