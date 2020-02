Resident Evil 3: Ein Feature des Originals wird fehlen

PC XOne PS4

Mit Resident Evil 3 will Capcom im April ein spielerisch und inhaltlich erweitertes Remake des 1999 erschienenen Survival-Horror-Adventures Resident Evil 3 - Nemesis liefern. Die Neuauflage wird, wie schon der Vorgänger Resident Evil 2 (Testnote: 9.0), komplett umgekrempelt und soll unter anderem neue Figuren, Kreaturen, Rätsel und Handlungsstränge bieten. Auch mit den Komfortverbesserungen wie etwa einer überarbeiteten Steuerung und UI-Verwaltung kann gerechnet werden. Da überrascht es wenig, dass auch einige alte Features des Spiels es nicht in das Remake geschafft haben. Eines davon ist die „Live Selection“. Dabei handelte es sich um ein System, das den Spieler dazu zwang, Entscheidungen innerhalb eines Zeitlimits zu treffen. Den Grund, weshalb darauf verzichtet wurde, erklärt der Co-Producer Pete Fabiano wie folgt:

Mit diesem Remake wollte der Director eine konsistente Geschichte mit Jill erzählen und wie sie und Carlos Nemesis überwinden und schließlich Raccoon City entkommen. Wir wollten es zusammenhängender gestalten, damit ihr eine durchweg einzigartige und vor allem durchgängige Erzählung erhaltet.

Zuvor hat Fabiano bereits in einem Interview mit dem Offiziellen Playstation Magazine bestätigt, dass das Remake im Gegensatz zum Original nicht mehrere Enden bieten wird. Dass die Live-Selection-Funktion, mit der die Entscheidungen getroffen wurden, die zum einen oder dem anderen Ende geführt haben, entfernt wurde, ist also durchaus nachvollziehbar. Schon das sogenannte „Zapping System“ aus dem ursprünglichen Resident Evil 2 hat es nicht in die letztes Jahr veröffentlichte Neuauflage geschafft. Durch diese wurden Leon und Claire mit unterschiedlichen Handlungssträngen und Rätseln konfrontiert, abhängig davon, in welcher Reihenfolge ihr die Charaktere gespielt habt, was in insgesamt vier Szenarien resultierte.