Those Who Remain: Termin, Deluxe Edition und neuer Trailer

PC Switch XOne PS4 MacOS

Camel 101 hat das psychologische Horror-Adventure Those Who Remain mit einem konkreten Veröffentlichungstermin bedacht. Wie das Studio mitteilte, wird das Spiel ab dem 15. Mai dieses Jahres für Windows, Mac, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erhältlich sein. Der Titel erscheint auch in einer „Deluxe Edition“, die neben dem Hauptspiel auch den digitalen Comic Those Who Remain - Lights Out enthält, der die Vorgeschichte zum Spiel erzählt.

Die Geschichte von Those Who Remain spielt sich in der verschlafenen Stadt Dormont ab und folgt dem Familienvater Edward, der nach ein paar Whiskeys zu viel in Dormont ankommt, in der Hoffnung, seine geheimgehaltene Affäre zu beenden und seine Fehler zu korrigieren. Im Golden-Oak-Motel einquartiert ist ihm noch nicht klar, wie sehr diese Nacht sein Leben verändern wird, denn in der Stadt läuft nicht alles mit rechten Dingen zu. Die Bewohner verschwinden spurlos, während die Regeln der realen Welt außer Kraft gesetzt werden... „Stell dich dem blanken, durch die Dunkelheit widergespiegelten Grauen und überlebe die Nacht in Dormont. Edwards Verstand steht auf dem Spiel und seine Moral wird getestet, während er sich den Schatten des Bösen stellen muss, die in den Tiefen lauern“, heißt es in der Beschreibung.

Um im Spiel zu überleben, müsst ihr ähnlich wie in Alan Wake (Testnote: 8.5) die Dunkelheit nach Möglichkeit meiden und nach Lichtquellen Ausschau halten. Schon bald macht Edward auch Bekanntschaft mit der gespiegelten Variante der realen Welt, in die er durch seltsame Dimensionsportale reisen kann und in der alle seine Taten sich auf die Wirklichkeit auswirken. Im Verlauf der Geschichte gilt es einige harte Entscheidungen zu treffen, die sowohl Edwards Schicksal, als auch den Ausgang der Geschichte beeinflussen werden. In Those Who Remain werden auch sensible soziale Themen, wie Mobbing, Untreue und Selbstmord thematisiert.