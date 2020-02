Edgar - Bokbok in Boulzac: Adventure erscheint heute

PC Switch XOne Linux

Heute erscheint das surreale Point-und-Click-Adventure Edgar - Bokbok in Boulzac. Das Spiel des französischen Studios La Poule Noire ist ihr Debüttitel und dreht sich um einen Mann, sein Huhn und eine uralte, kosmische Verschwörung.

Der exzentrische Edgar ist in seinen Vierzigern und macht sich auf in die Kleinstadt Boulzac, um seine Kürbis-Ernte vor dem Verderben zu bewahren. Begleitet wird er von seinem Huhn. Dabei entdeckt er ein Geheimnis im Herzen der Stadt. Das Setting erinnert an französische Landschaften und bietet auch entsprechende Clichés und faszinierende Charaktere.

Das Comic-Adventure erscheint für PC, Xbox und Switch. Die Spielzeit soll zwei bis fünf Stunden betragen. Direkt unter dieser News könnt ihr euch den Teaser-Trailer anschauen.