Destiny 2: Rückkehr der Prüfungen von Osiris und mehr aus Destiny 1

Für Destiny 2 (im Test, Note 8.5) startet am 13. März 2020 die "Saison der Würdigen", die einige Inhalte aus dem Vorgänger zurück bringen wird. Vor allem der PvP-Modus "Prüfungen der Osiris" kehrt zurück. Für diese kompetitiven 3-gegen-3-Matches musstet ihr mit Ingame-Währung ein Ticket erwerben, dass nach drei Niederlagen verbraucht war. Wolltet ihr danach wieder mitmischen, musste ein neues Ticket her. Wer dagegen neun Siege ohne Niederlage ansammelte, erhielt Zutritt zum Leuchtturm – ein spezielles Gebiet in dem eine Truhe mit besonderer Beute wartete.

Daneben werden aus dem ersten Destiny bekannte Karten, Rüstungen und Waffen mit der neuen Saison den Weg ins Spiel finden. Im unten eingebundenen Video geben Entwickler von Bungie ihren Blick auf die Wiedereinführung des schweren 3vs3-Modus wieder. Destiny 2 änderte dasselbe Konzept ursprünglich in Matches mit Vierer-Teams und benannte es in "Prüfungen der Neun" um. Die Änderungen stießen allerdings auf wenig Gegenliebe bei den Spielern, so dass der Modus entfernt wurde.