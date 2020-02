Predator - Hunting Grounds: PC-Version bestätigt + neuer Trailer

PC PS4

Bisher war der asymmetrische Online-Multiplayer-Shooter Predator - Hunting Grounds ausschließlich für die PS4 angekündigt. Mit einem neuen Trailer hat der Entwickler IllFonic (Evolve) nun auch eine Umsetzung für den PC bestätigt. Der PC-Release wird offenbar über den Epic Games Store erfolgen, denn auch der Clip erschien über den YouTube-Kanal von Epic und es werden keine anderen Vertriebsplattformen erwähnt. Ob es sich hierbei um eine zeitlich begrenzte Exklusivität handelt und wie lange diese andauern wird, ist nicht bekannt.

Die PC-Fassung wird zeitgleich mit der Konsolenversion am 24. April dieses Jahres erhältlich sein und kann bereits im Epic Games Store zum Preis von 32,99 Euro vorbestellt werden. Käufer, die den Titel noch vor dem Release erwerben, werden mit einem exklusiven 87er Predator-Skin und einem frühzeitigen Zugriff auf die Mini-Kanone „Ole Painless“ belohnt. Den Trailer, in dem verschiedene Klassen in Aktion gezeigt werden, könnt ihr euch im Folgenden anschauen: