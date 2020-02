Ghost Recon - Breakpoint: Immersiver Modus und neue Klasse verschoben

PC XOne PS4

Ghost Recon - Breakpoint ab 24,97 € bei Amazon.de kaufen.

Für den enttäuschend gestarteten Koop-Taktik-Shooter Ghost Recon Breakpoint (im Test, Note 6.5) sollte Ende Februar 2020 ein Update mit einer neuen Ingenieurs-Klasse und dem immersiven Modus erscheinen. Nachdem in diversen Community-Foren schon Unmut über ausbleibende Neuigkeiten laut wurde, gab das Entwickler-Team bei Ubisoft inzwischen bekannt, dass sich der Release des Updates in den Frühling verschiebt und entschuldige sich für die suboptimale Kommunikation.

Grund für die Verschiebung sei die Komplexität bei der Implementierung des neuen Spielmodus. Der soll nun zeitgleich mit dem Ingenieur und der Episode 2 - Deep State erscheinen. Deep State ergänzt unter anderem die Hauptgeschichte von Breakpoint um eine neue Story, die rund fünf Stunden Gameplay umfassen wird. Allerdings ist nur die erste Stunde kostenlos, für die ganze Episode benötigt ihr den Year-1-Pass.

Bisher hat der französische Gaming-Riese noch nicht verraten, was den immersiven Modus ausmacht. Es soll jedoch das Feedback aus einer Community-Umfrage darin einfließen. Am 5 März 2020 sind wir schlauer, für den Tag stellt der Entwickler neue Infos zu dem Modus in Aussicht.