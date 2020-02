Path of Exile Delirium: Neue Liga mit noch mehr Skills angekündigt

PC XOne PS4

Die Neuseeländer von Grinding Gear Games haben für den 13. März eine neue Liga für das Action-RPG Path of Exile angekündigt. Zum Start einer Liga werden alle Fortschritte bisheriger Ligen zurückgesetzt. Ihr beginnt also mit einem neuen Charakter, ohne Zugriff auf eure erfarmte Ausrüstung (welche aber, wie die Charaktere, im "Standard"-Modus erhalten bleiben). Die Liga wird voraussichtlich drei Monate dauern.

Um das Spiel auch für Veteranen frisch zu halten gibt es zu den Ligen auch jedes Mal eine neue Spielmechanik. Delirium wartet hier gleich mit mehreren einschneidenden Änderungen auf. In den Gebieten könnt ihr einen "Spiegel des Deliriums" entdecken. Durchschreitet ihr diesen, schwärmen neue Feinde aus und alle Monster werden stärker, lassen aber auch bessere und exklusive Gegenstände zurück. Je weiter ihr euch vom Spiegel entfernt, umso gefährlicher werden die Monster, dies wirkt sich auch auf andere Spielmechaniken aus; zum Beispiel werden auch die in der Zeit gefangenen Legion-Soldaten und Aktbosse mächtiger, wenn sie in den Delirium-Nebel gehüllt werden.

Die für gestandene Spieler wohl interessanteste Neuerung sind "Cluster-Juwelen", die in Juwelensockel in den passiven Baum gefasst werden können. Hiermit schaltet ihr mehrere der 280 neuen passiven Fertigkeiten frei. Damit könnt ihr eure Charaktere noch einzigartiger weiterentwickeln und komplett neue Builds verwirklichen. Es gibt auch wieder neue aktive Fähigkeiten. Eure mit anderen Attacken geworfenen Klingen könnt ihr nun auf Knopfdruck explodieren lassen oder mit Zauberstäben hin- und herzuckende, sich teilende Kugelblitze erzeugen oder den Boden mit Runen bedecken, diese aufladen und dann mächtigen bildschirmfüllenden Schaden anrichten.

Zusätzlich gibt es auch einige Optimierungen bei der in der letzten Erweiterung Conquerors of the Atlas eingeführten Endgame-Mechanik sowie das Schrauben an den Belohnungsschrauben beim vergessenem Tempel und hochleveligen Vaal-Nebenarealen.

Noch sind nicht alle Details der Liga bekannt, weitere folgen in den nächsten Tagen.

Im Trailer unter dieser News könnt ihr euch einen ersten Eindruck verschaffen.