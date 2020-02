Platinum 4: Teaser-Trailer zu "Project G.G." von Hideki Kamiya [U.]

andere

Update:

Auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Platinum Games findet sich mittlerweile ein Teaser-Video zu Project G.G. In diesem ist von einer Invasion die Rede und zu sehen sind unter anderem eine Stadt, die in Schutt und Asche gelegt wird, ebenso wie ein riesiges Monster, das mal eben die Höhe eines Wolkenkratzers erreicht. Nun sind wir auch schlauer, was mit dem "riesigen Helden" gemeint ist. Durch eine Art Kampfanzug erreicht der Protagonist locker die Ausmaße der riesigen Echse und so entbrennt ein kerniger Godzilla-Kampf. Das Video findet ihr natürlich unter dieser News.

Ursprüngliche News:

Anfang Februar 2020 hat der Entwickler Platinum Games eine Teaser-Website gestartet, die auf den Namen Platinum 4 hört. Kurz darauf wurde klar, es soll sich um vier neue Projekte des Studios handeln und das erste ist eine Remastered-Version des WiiU-Titels The Wonderful 101, für die auf Kickstarter eine Crowdfunding-Kampagne läuft, die mit aktuell knapp 1,6 Million Euro die geforderten 45.000 Euro um ein Vielfaches übertroffen hat.

Für heute wird die Enthüllung des zweiten Projekts von Platinum 4 auf der Unterseite angekündigt, im japanischen Magazin Famitsu fanden sich jedoch bereits Infos zu Project G.G., wie der Arbeitstitel laut einem Beitrag im Resetera-Forum lautet. So viel sei an dieser Stelle gesagt, GamersGlobal hat damit nichts zu tun.

Aus dem Forenbeitrag gehen noch weitere Infos hervor. Laut dem User Dusk Golem gehört die neue Marke zu 100 Prozent zu Platinum Games und das Studio wird das Spiel auch selbst publishen. Deshalb habe man auch bewusst Finanzierungs- und Publishing-Angebote ausgeschlagen. Der kreative Kopf hinter Project G.G. ist Hideki Kamiya, der als Producer bereits an Titeln wie Resident Evil 2, Viewtiful Joe, Bayonetta und Astral Chain gearbeitet hat. Mit dem Titel wolle man etwas Herausforderndes und komplett anderes schaffen, das die Erwartungen der Fans übertreffen und in einer gewissen Weise nicht erfüllen soll.

Verglichen mit Viewtiful Joe, bei der der Held sich transformiert und The Wonderful 101, bei dem es einen ganzen Trupp Helden gibt, soll Project G.G. einen einzigen, riesigen Helden bieten. Ziel sei ein Release auf allen aktuellen Plattformen, sofern das aktuell 15 Köpfe umfassende Team das bewerkstelligen kann. Angedacht sei aber, dass insgesamt 100 Leute an dem Projekt arbeiten.

Zum Abschluss seien in dem Famitsu-Artikel noch etwas mehr Informationen bezüglich der zwei verbleibenden Platinum-4-Projekte enthalten. Demnach handle es sich um neue Titel, wobei die letzte Ankündigung ein "riesiges Geheimnis" sein soll, das "sehr interessant" ist. Sobald es eine offizielle Bestätigung seitens Platinum für Project G.G. gibt, werden wir diese News natürlich entsprechend updaten, ebenso sobald es neue Informationen zu den verbleibenden zwei Platinum-4-Projekten gibt.