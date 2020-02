Genesis Alpha One: Roguelike-Shooter jetzt auch via Steam und GOG erhältlich

PC XOne PS4

Der ehemals Epic-Games-Store-exklusive Roguelike-Shooter Genesis Alpha One steht ab heute als „Deluxe Edition“ auch via Steam und den GOG-Store zum Kauf bereit. Der von Radiation Blue entwickelte und von Team 17 Digital vertriebene Titel wird als ein Mix aus Subsets FTL - Faster than light (Testnote: 8.5) und Hello Games' No Man's Sky (Testnote: 6.0) beschrieben.

In Genesis Alpha One rufen die einflussreiche Konzerne in einem letzten verzweifelten Versuch, die durch Kriege, korrupte Regimes und verheerende Umweltverschmutzung zerstörte Welt und die Menschheit zu retten, das Genesis-Programm ins Leben. Als Kapitän eines Genesis-Raumschiffes werdet ihr auf einer ultimativen Mission in den unerforschten Weltraum entsandt. Im Verlauf des Spiels reist ihr als solcher durch zufallsgenerierte Galaxien, baut und verwaltet euer Raumschiff, sammelt Ressourcen, klont Kreaturen, stellt euch einer unheimlichen außerirdischen Plage und versucht euch und eure Crew am Leben zu erhalten.

Mit dem Update 2.0, das mit dem heutigen Steam-Release auf den Weg gebracht wurde, fügte das Team drei verschiedene Schwierigkeitsgrade hinzu. Alternativ könnt ihr durch diverse Optionen den Schwierigkeitsgrad an den eigenen Spielstil anpassen. Mit der Aktualisierung wurde auch die maximale Anzahl an Robotern von fünf auf acht erhöht und Warbots und Wartungsroboter ins Spiel implementiert. Darüber hinaus wurde die Grafik und die Beleuchtung in verschiedenen Arealen weiter verbessert. Mehr Details zum Spiel und zu dem Patch findet ihr unter dem Quellenlink. Der Preis für den Titel auf Steam liegt aktuell dank einem Rabatt von 25 Prozent bei 20,99 Euro. Wer zur DRM-freien Version im GOG-Store greift, zahlt 21,09 Euro.