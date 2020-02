PC Switch XOne PS4

Der japanische Entwickler Soleil und der Publisher Adult Swim Games haben vor wenigen Stunden das Action-Adventure Samurai Jack - Battle Through Time für PC und Konsolen angekündigt. Der Titel basiert auf der US-amerikanischen Zeichentrickserie Samurai Jack, die von dem russisch-amerikanischen Comic-Autor und Trickfilmzeichner Genndy Tartakovsky erschaffen und zwischen 2001 und 2004 über den Cartoon Network ausgestrahlt wurde.

Die Geschichte des Spiels setzt vor Jacks finalem Kampf gegen Aku an. Aku ist ein böses Wesen, das Jack im Laufe der Menschheitsgeschichte in wechselnden Zeitlinien gefangen hielt. Jack muss sich durch verschiedene Zeitlinien kämpfen, um Aku zu erwischen und ihn zu besiegen. In der offiziellen Beschreibung des Spiels heißt es zu der Handlung und dem Gameplay:

Werde Samurai Jack, der größte Krieger der Vergangenheit, Gegenwart und der Zukunft. Reise durch die Zeit, um Akus böse Herrschaft in diesem neuen Abenteuer, das von den Machern von Samurai Jack erzählt wird, endlich zu beenden. Trefft eure Lieblingsfiguren aus der Show, darunter The Scotsman, Scaramouche, Sir Rothchild und mehr! Erlebt ein unbeschreibliches Samurai-Jack-Abenteuer, das an das epische Finale der Serie anknüpft. Schließt euch mit den vertrauenswürdigen Verbündeten aus der Show zusammen, um gemeinsam gegen bekannte Feinde anzutreten. Besucht klassische Welten und erlebt Momente aus euren Lieblingsepisoden. Reist in eine dunkle Zukunft, um die Menschheit zu befreien. Taucht ein in die Vergangenheit und stellt euch dem schrecklichen Monster. Sucht euer Schicksal, während ihr euch durch Raum und Zeit bewegt.

Der Titel soll zahlreiche verschiedene Nah- und Fernkampfwaffen, sowie diverse erlernbare Fähigkeiten bieten, die euren individuellen Spielstil fördern sollen. Wie die Beschreibung bereits verrät, arbeitete das Team von Soleil mit Darrick Bachman, dem leitenden Autor der Serie, an der Geschichte des Spiels zusammen. Bachman und Tartakovsky werden beide am 28. Februar 2020 auf der PAX East 2020 in Boston vor Ort sein, um mehr Details zum Spiel zu verraten. Der Entwickler Soleil war zuvor unter anderem für das 2018 erschienene Prügelspiel Naruto to Boruto - Shinobi Striker verantwortlich. Das Team besteht zum Teil aus einigen ehemaligen Mitarbeitern von Team Ninja, das Franchises wie Dead or Alive und Ninja Gaiden entwickelte.

Über IGN.com wurde bereits eine erste Preview zu Samurai Jack - Battle Through Time, sowie exklusiv der ersten Trailer veröffentlicht, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt. Das Spiel soll im Sommer dieses Jahres für PC, Xbox One, PS4 und die Switch erscheinen.