Resident Evil 3: Demo im Anmarsch + massig Videomaterial

Bevor Capcom im April das lang erwartete Remake von Resident Evil 3 Nemesis auf den Markt bringen wird, werden die Fans noch die Möglichkeit bekommen, einen Vorabblick auf das Survival-Horror-Adventure zu werfen. „It was written in the STARS“, schrieb der japanische Hersteller in einem Tweet. „Eine Resident Evil 3 Demo ist auf dem Weg. Wir werden in Kürze weitere Details dazu haben.“ Was die Anspielversion zeigen wird, wurde noch nicht verraten.

Am heutigen Dienstag haben außerdem diverse englische und japanische Magazine ihre Hands-on-Previews zu Resident Evil 3 veröffentlicht. Es gibt also massig neues Videomaterial zum Spiel zu bestaunen. Ein Hands-on von Game Informer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Weitere Preview-Videos findet ihr in den Quellenangaben verlinkt. Es gibt auch einige neue Gameplay-Eindrücke zu dem asymmetrischen Koop-Multiplayer-Spiel Resident Evil - Resistance, das bekannterweise Resident Evil 3 kostenlos beiliegen wird.