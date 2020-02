Black Mesa: Half-Life-Remake erscheint am 5. März // „Wird nie perfekt sein“

PC Linux

Nachdem zum Beispiel im August des vergangenen Jahres die Xen-Level von Black Mesa in Form einer Beta spielbar waren und seit dem Anfang Dezember 2019 die vollständige Betafassung des Spiels zur Verfügung steht, gaben die Entwickler nun den finalen Releasetermin der Version 1.0 bekannt. Demnach wird das ehrgeizige Fan-Remake des ursprünglichen Half-Life am Donnerstag, den 5. März, zum voraussichtlichen Preis von 17,99 Euro beim Steam veröffentlicht.

Die Geschichte von Black Mesa ist eine lange, denn sie begann vor immerhin 14 Jahren. Ursprünglich im Jahr 2006 als Modifikation für das im Jahr 1998 veröffentlichte Half-Life gedacht, wurde das Vorhaben im Laufe der Zeit zu einem eigenständigen Titel. In einem längeren Posting mit dem Titel „Fürchte nicht den langen Weg“ blickt der Entwickler Adam Engels zurück und erinnert sich unter anderem daran, wie er zum Art Leader bei Crowbar Collective wurde und was aus seiner Sicht das Entscheidende an unbezahlter Arbeit ist:

Der Schlüssel in Bezug auf unbezahlte Arbeit ist, dass sie für dich wichtig sein muss UND dass sie für andere Menschen wichtig sein muss. Für Black Mesa ist es die Qualität des Quellmaterials und die Begeisterung der Community, wenn wir auch nur die geringste Menge an Medien veröffentlicht haben, die [das Projekt] am Laufen gehalten halten.

Engels macht außerdem deutlich, wie stolz das Team auf die geleistete Arbeit der vergangenen Jahren ist und über welche Eigenschaften Black Mesa seiner Ansicht nach verfügt:

Durch Glück, harte Arbeit und vielleicht ein bisschen Unwissenheit haben wir unser Ziel, dieses Spiel zu Ende zu bringen, nicht gescheut. Wir sind stolz auf das, was wir aufgebaut haben. Wir glauben, dass die bevorstehende Version 1.0 die beste, ausgefeilteste und unterhaltsamste Variante des Spiels ist, die es bisher gibt. Die Vorfreude und Aufregung hinsichtlich unserer Projektes ist mehr als schmeichelhaft.

Abschließend weist der Entwickler unter anderem darauf hin, dass der Titel trotz der Beseitigung möglicher Fehler nie perfekt sein wird: