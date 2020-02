Games with Gold im März mit Batman, Shantae - Half-Genie Hero und mehr

XOne

Microsoft hat die Games with Gold für den kommenden Monat März bekannt gegeben. Abonnenten des kostenpflichtigen Services können sich demnach auf das Story-Adventure Batman - The Enemy Within (im Test) von Telltale Games und das Action-Adventure Shantae - Half-Genie Hero von WayForward für die Xbox One freuen. Für die Xbox 360 gibt es derweil das Action-Adventure Castlevania - Lords of Shadow 2 (Testnote: 8.0) von Mercury Steam und den Plattformer Sonic Generations (Testnote: 8.5) von Sega. Beide Last-Gen-Titel können wie immer dank des Abwärtskompatibilitätsprogramm auch auf der Xbox One gespielt werden.

Nachfolgend alle Verfügbarkeitstermine im Überblick: