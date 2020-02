Warcraft 3 - Reforged: Patch 1.32.2 und Patchnotes veröffentlicht

PC MacOS

Blizzard hat für das seit dem Launch von Fans stark kritisierte Echtzeitstrategiespiel Warcraft 3 Reforged (Stunde der Kritiker) ein neues Update in der Version 1.32.2 auf den Weg gebracht. Mit diesem werden einige von den Spielern gemeldete Probleme angegangen. So wurde laut den Patchnotes in der Kampagne des Spiels die Lautstärke für einige Dialoge justiert und bei einigen Zwischensequenzen die Auslöser, die Kameraeinstellungen, sowie die Animationen angepasst.

Der Fehler, durch den in diversen Kampagne-Missionen die Spieler-Einheiten unsichtbar wurden, soll nun ebenfalls der Vergangenheit angehören. Der Patch soll auch Probleme mit dem Inventar in der Rexxar-Kampagne und diverse Bugs in den beiden Erweiterungen Reign of Chaos und The Frozen Throne fixen. Darüber hinaus wurde mit dem Update das Cutscene-Filmpanel aktualisiert, um einen sauberen Übergang zwischen den Gesprächen zu gewährleisten.

Überdies gibt es noch diverse Gameplay-Verbesserungen, sowie Fixes für die Custom Games, die einige Assets vermissen ließen. Auch Absturzprobleme, die durch die Verwendung niedrig aufgelöster Texturen, oder auch auf Systemen mit hoher Anzahl von logischen Prozessoren auftraten, sollen beseitigt worden sein. Die ganzen Patchnotes findet ihr unter dem Quellnlink.