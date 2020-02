Yakuza - Like a Dragon: New Game Plus kommt via DLC ins Spiel [Update]

PS4

Update:

Der New-Game-Plus-DLC für Yakuza - Like a Dragon wird offenbar, anders als zuvor angenommen, nicht kostenlos sein. Das geht aus dem japanischen Tweet von Sega hervor. Was der Publisher dafür verlangen wird und ob dies auch für den europäischen Markt gilt, ist noch nicht bekannt.

Originalmeldung:

Das Open-World-Action-Adventure Yakuza - Like a Dragon wird in naher Zukunft mit einem neuen DLC bedacht, der den New-Game-Plus-Modus ins Spiel bringen wird. Dies gaben das Yakuza-Studio und Sega im Rahmen der kürzlich ausgestrahlten aktuellen Episode des SegaNama-Livestreams bekannt. Der neue Modus, der nach dem ersten Abschluss des Spiels freigeschaltet wird, bringt einen neuen Schwierigkeitsgrad und neue Spielelemente mit sich.

Welche Spielelemente das konkret sein werden, ist noch nicht bekannt. Üblicherweise werden bei einem solchen Modus unter anderem Gegner-Spawnpunkte verändert, Loot auf der Karte anders verteilt, oder neue Widersacher und Belohnungen ins Spiel gebracht. Ob etwas davon auf Yakuza - Like a Dragon zutrifft, muss sich zeigen. Einen Termin für den Release des DLCs nannte Sega bisher noch nicht. Der Zusatzinhalt wird kostenlos sein. Das Spiel wird bereits seit dem Release am 16. Januar 2020 regelmäßig mit kostenlosen DLCs versorgt, die unter anderem neue Kostüme ins Spiel bringen. Der siebte Gratis-DLC soll am 27. Februar 2020 erscheinen. Yakuza - Like a Dragon ist bisher nur in Japan exklusiv für die PS4 erhältlich. Wann der Titel auch auf dem westlichen Markt in den Regalen stehen wird, hat Sega bisher noch nicht verkündet.