GG-Rückblick KW 8/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 8: Rückblick von Sonntag, 16. Februar, bis Samstag, 22. Februar 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Mittels dreier Videos stellen wir euch das PS4-exklusive Dreams vor, außerdem testeten wir The Suicide of Rachel Foster und Wolcen - Lords of Mayem. Während Harald Fränkel eine neue Kolumne verfasst hat, erwartet euch von Jörg Langer die jüngste Jörgspielt-Ausgabe zu Battle Brothers. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

In der vergangenen Woche am häufigsten gelesen wurden zum Beispiel die Meldungen zum Gothic-Remake, zum Microsoft Flight Simulator oder auch zum jüngsten Update von No Man's Sky. Ebenfalls in der Liste vertreten sind unter anderem die News zu den Grafiktoptionen der Switch-Version von The Witcher 3 sowie die Information, dass Wolcen - Lords of Mayem möglicherweise auch für Konsolen erscheint. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 25. Februar (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

» Update, Skiurlaub vorbei. Das rechte Handgelenk 3 Fach gebrochen. «

— Nivek242 am 23. Februar 2020

❺ ⚊ KW 8/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Zu den Tests in der achten Kalenderwoche des Jahres 2015 gehörten unter anderem jene zu The Book of Unwritten Tales 2 und The Order 1886. Zu Letztgenannten gab es seinerzeit außerdem eine Stunde der Kritiker. Im Newsbereich informierten wir euch zum Beispiel über Mass Effect 4, Assassin's Creed Unity und Minecraft:

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

Zum Abschluss eines jeden Wochenrückblicks verweisen wir auf die beiden jeweils vorherigen Zusammenfassungen: