Two Point Hospital: Konsolenversion erscheint heute + Launch Trailer

Das 2018 für Windows, Mac und Linux erschienene Aufbauspiel Two Point Hospital (Testnote: 7.0) ist ab heute auch für die Konsolen erhältlich und kann ab sofort für die Xbox One, die PS4 und die Nintendo Switch erworben werden. Auf die Veröffentlichung machen der Entwickler Two Point Studios und der Publisher Sega mit dem obligatorischen Launch-Trailer aufmerksam.

Den nur knapp eine Minute kurzen Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die Konsolenversion von Two Point Hospital wartet mit den beiden für den PC erschienenen Erweiterungen Bigfoot und Pebberley Island auf. Enthalten sind zudem allen bisher erschienenen Verbesserungen und es wird eine angepasste Controller-Steuerung geboten.