Darauf freut sich die Redaktion im... März 2020

Doom, Ori und mehr

Teaser Langsam nimmt das Spielejahr Fahrt auf. Mit Doom Eternal und Ori and the Will of the Wisps stehen die ersten großen Titel an. Doch worauf freut sich die GG-Redaktion sonst noch?

Jörg Langer

Dennis Hilla

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Drei Worte:. Gut, das waren nur zwei Worte, aber ich wollte einfach sehen, ob ihr aufpasst. Die zweite Staffel ist vor wenigen Tagen gestartet, ich habe in die erste Folge nur zur Hälfte reingeschaut (die Zeit!), aber diese halbe Stunde hat mir schon gereicht, um zu wissen: Muss ich sehen. Das waren jetzt übrigens drei Worte. Auch wenn es mal eben kurz einen komplett anderen Darsteller für die Hauptfigur gibt. Aber wenn das nicht geht bei dieser Serie, bei der die Sleeve (die Hülle, also der Körper) beliebig austauschbar ist und nur der "Stack" (ein Speicherchip, der die eigentliche Person, ihre Erinnerungen und so weiter enthält) zählt, wo dann? Und der neue Hauptdarsteller ist charismatisch, dieGeschichte beginnt spannend, die Produktionswerte sind erneut hoch. Eigentlich ist Altered Carbon ja eine Cyberpunk-Serie, nur der Cyberspace fehlt.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich freue mich auf. Wieso, verrate ich zu einem späteren Zeitpunkt. Und natürlich interessiert mich brennend, obdie hohen Erwartungen erfüllen wird. Wie ihr euch vielleicht erinnert, hatte ich im Januar doch die eine oder andere Stunde im virtuellen Raum verbracht, und von Valve underwarte ich nicht weniger als das bisherige Nonplusultra-VR-Game.[SONSTIGES] Ich lese mal wieder, ein wenig, nebenher, und zwar parallel den neuen Roman von William Gibson () und *den* alten Roman von William Gibson,. Vor allem letzterer ist so faszinierend wie damals, obwohl etliche der Technologien darin (und ein klein wenig auch gewisse gesellschaftliche Tendenzen) längst keine Science-Fiction mehr sind. Außerdem freue ich mich, wenn man das so nennen kann, dass ich nicht zur GDC fliegen wollte, jetzt, wo sie abgesagt/verschoben wurde und ich sonst das Geld dafür in den Sand gesetzt hätte, und hoffe inständig, dass die E3, für die ich vor einigen Wochen gebucht habe, nicht abgesagt wird. Und dass Deutschland, nur weil Trump eines Morgens von drei Fällen in Zürich hört, nicht auf der Einreisesperrliste landet. Ja, ich weiß, Zürich liegt gar nicht in Österreich.[FILME/SERIEN] Ich bin mir ja noch nicht so wirklich sicher, ob michwirklich ins Kino locken werden. Auch wenn die Hörbücher vonmir sehr viel Freude bereitet haben, so glaube ich einfach nicht, dass die Eskapaden des kommunistischen Beuteltiers in Bewegtbildform wirklich funktionieren. In Sachen Serien werde ich mit Staffel 3 vonschmerzlich daran erinnert, die ersten beiden nachzuholen und der Cartoon-Klamaukgeht auch schon in die zweite Runde. Allerdings ist an der Comic-Front erst einmal nochan der Reihe, das Netflix seit Kurzem im Programm hat und mich seitdem gut unterhält.[SPIELE/BRETTSPIELE] Auch wenn ich den Erstling nur Jahre nach Release als Nachzügler erlebt habe, so freue ich mich doch riesig auf. Was Hagen mir bereits von Musik und Optik vorschwärmte ist genau das, worauf ich mich schon gefreut habe und dass die Entwickler das Kampfsystem noch etwas weiter verbessern macht das Metroidvania für mich zum Pflichttitel im März. Als Abwechslung vom knallharten Hüpfen dürfte bluttriefendes Dämonenschnetzeln ingerade recht sein, das kann meinen Eindrücken nach den ersten Runden im Ballerkarussel einfach nur gut werden.ist für mich als Fan von Ninja Theory dank dem Multiplayer-Fokus ein zweischneidiges Schwert aber wird sicherlich angeschaut und an, Verzeihung,, führt ja eh kein Weg dran vorbei. Endlich nimmt das Spielejahr Fahrt auf![SONSTIGES] Das örtliche selbstverwaltete Jugendzentrum feiert an zwei Tagen seinen zwölften Geburtstag und da werde ich nicht nur als Besucher, sondern auch als Helfer fleißig anwesend sein. Alleine schon, weil ich in den letzten Monaten kaum noch Zeit für den Laden gefunden habe ist das für mich so etwas wie eine selbst auferlegte Pflicht. Ende des Monats geht es dann noch zu, was mindestens eine immens abgefahrene Show werden dürfte. In Sachen Musik-Releases komme ich um eine Scheibe ganz sicherlich vorbei, auch wenn das Debüt der Truppe von 1992 wohl auf ewig unübertroffen bleiben wird:von. Vielleicht schaffe ich es auch endlich mal, die Truppe umlive zu sehen.

[FILME/SERIEN] Das Kinoprogramm im März finde ich eher mau. Aber dafür starten die Serien wieder durch. Ich freue mich vor allem auf die dritte Staffel von Westworld, die am 30. März bei Sky anläuft und bei der Aaron Paul mitwirkt. Vox setzt ab 18. März nach einem Jahr Pause endlich die erste Staffel der Krankenhausserie New Amsterdam fort, die damals wegen schwacher Quoten abgesetzt wurde. Und nochmal Sky: Ab 11. März startet die Stephen-King-Serie The Outsider um die Suche nach einem Kindermörder.



[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich muss gestehen: Nach erster Durchsicht interessiert mich im März gar nichts! Obwohl das nicht stimmt. Half-Life - Alyx würde mich sehr interessieren, aber mir fehlt es für den PC an VR-Hardware und ich werde mir sie nicht nur für dieses Spiel zulegen. Unsicher bin ich mir bei The Complex. Gab es jemals ein gutes FMV-Adventure?



[SONSTIGES] Es soll ja Leute geben, die auf meine Musiktipps stehen. Für dich habe ich leider keine guten Nachrichten: Die Vorschau verspricht nicht viel Großes. Vielleicht ja Alicia von Alicia Keys (VÖ: 20.3.). Geheimtipp: High Rise Behaviour von The Chats (VÖ: 27.3.). Das sind junge, laute Australier, die mich letztes Jahr beim Haldern-Festival umgehauen haben. Aber live und auf Platte ist immer ein Unterschied.

Benjamin Braun

Hagen Gehritz

[FILME/SERIEN] Mich kann man im Regelfall mit Gesangs- oder gar Tanzeinlagen jagen. Gerade bei denging mir das, vom ohrwürmigen Protestsong von Lisa mal abgesehen, so gut wie immer auf den Geist. Von daher wäreeigentlich nicht gerade eine naheliegende Option gewesen. Ich hab's aber trotzdem kürzlich angefangen. Und was soll ich sagen? Mir gefällt's! Okay, ich gebe zu, bei manchen Songs, so toll da etliche richtig gute Coverversionen bei sind, drücke ich schon hier und dort auf den Vorspulknopf. Ich werde Glee (irgendwo kurz vor Schluss der ersten Staffel) jedenfalls weiterschauen.Auf die Serienneustarts achte ich inzwischen eigentlich kaum noch, da ich in den letzten Monaten eh fast nie geschafft habe, irgendwas sofort anzuschauen. Gucken werde ich in jedem Fall die zweite Staffel vonauf Netflix. So wahnsinnig oft konnte ich in der ersten Staffel tatsächlich gar nicht herzlich über die Gags lachen. Aber ich mag den primitiven Humor einfach, und Hund Bullet natürlich ganz besonders. Kino steht indes nicht auf dem Plan. Im März will ich endlich mal schaffen, die vor Wochen gekaufte Blu-ray vonin den Player einzulegen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Mithatte ich bereits sehr viel Spaß, auch wenn mir gerade das Speichersystem doch immer wieder mal ziemlich auf den Wecker gegangen ist. Aber insieht das dank richtiger Checkpoints ganz anders aus. Und auch sonst scheint mir das Sequel den bisherigen Eindrücken nach in quasi jedem Bereich zuzulegen. Wann ich das spielen können werde, muss ich mal abwarten. Davor wartet mitnoch ein ziemlicher Brocken auf mich. Für das neueundwird nach längerer Pause auch die Switch definitiv wieder angeworfen.[SONSTIGES] Die Bundesliga geht so langsam aber sicher in die entscheidende Phase. Was ganz oben in der Tabelle passiert, interessiert mich herzlich wenig – darum kümmere ich mich dann in der kommenden Saison. Anfang März helfen wir in unserer außerplanmäßigen englischen Woche erst mal Paderborn in die 2. Liga zurück. Dann leisten wir Schützenhilfe für Dortmund (ohne uns wird das dieses Jahr sonst nichts mit Platz 3 hinter Leipzig und den Bayern!) und dann zeigen wir den Mainzern, dass man sich die Bezeichnung Rheinländer verdienen muss, wenn man nicht damit gesegnet wurde, in Köln geboren worden zu sein. Und eine Woche drauf machen wir das dann auch den Altbier-Trinkern klar.[FILME/SERIEN] Am 13. März 2020 geht endlichweiter. Das Netflix-exklusive Zombie-Drama spielt im mittelalterlichen Korea. Prinz Chang wird als Verräter gejagt, nachdem er entdeckt, dass seine Stiefmutter den Tod des Königs vertuscht und ihn als Untoten wiederbelebt hat. Chang und Begleiter versuchen im Land Unterstützer für seinen Anspruch auf den Thron zu finden, während die Intrige unbeabsichtigt eine Zombie-Seuche im Land los tritt. Das Leid der Menschen veredelt dabei den zunächst arroganten Königssohn. Im ersten Moment klingt der Mix aus Historien-Drama und Zombiestreifen trashig, doch es ist packend inszeniert, toll besetzt und Staffel 1 endete mit einem gelungenen Cliffhanger.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich kann schon die Schrammel-Riffs vonhören! Nach meiner Preview-Erfahrung schaue ich außerdem dem Erscheinen vonfreudig entgegen. Auch die Indie-Königreichs-Simulationklingt spannend: Als König eines kriselnden Reiches wäge ich vom Thronsaal ab zwischen den Bitten von einfachen Untertanen, doppelbödigen Adeligen und meiner Familie. Schon mit dem reduzierterenhabe ich überraschend viel Zeit verbracht, daher dürfte Yes, Your Grace genau meine Kragenweite sein.[SONSTIGES] Momentan lese ich noch immervon, ein Mantel-und-Degen-Schinken mit Goethe und Schiller als unfreiwillige Musketiere. Was danach folgt, da bin ich noch unentschlossen. Zum einen bin ich bei der Rom-Reihe vonnun schon einige Bände hinterher. Andererseits habe ich durch den letzten Off-Topic-Podcast Lust bekommen, die Zeitreisegeschichtevon William Gibson zu lesen, um später dieses Jahr mit der deutschen Ausgabe der Fortsetzungweiterzumachen...