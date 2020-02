GDC 2020: Sony, EA, Facebook und Kojima Productions sagen wegen Coronavirus ab

Nachdem Sony bereits der am Donnerstag startenden PAX East 2020 in Boston eine Absage wegen dem aktuell weltweit grassierenden Coronavirus erteilt hatte, sagte das japanische Unternehmen auch die Teilnahme an der diesjährigen Game Developer Conference ab. Auch Facebook, Kojima Production und Electronic Arts werden dem Event im März fernbleiben.

Facebook will zwar trotzdem einige Ankündigungen bezüglich seines Oculus-Geschäfts tätigen, allerdings nicht mehr for Ort, sondern über digitale Kanäle, mit Videos und Online Q&As. Das Unternehmen weist alle seine Mitarbeiter an, nicht während der Messe zu reisen:

GDC ist immer ein Highlight in unserer Gaming-Event-Reihe, aber die Gesundheit unserer Mitarbeiter und der breiteren Spiele-Community steht für uns an erster Stelle. Aufgrund der sich entwickelnden gesundheitlichen Bedenken in Bezug auf den COVID-19 werden die AR- und VR-Gaming-Teams von Facebook in diesem Jahr nicht an der GDC teilnehmen. Wir entfernen unseren Standplatz und raten allen unseren Mitarbeitern dazu, während der Messe nicht zu reisen. Wir planen, in den kommenden Wochen GDC-Partnertreffen auf digitalem Wege abzuhalten.

Kojima Production informierte die Fans via Twitter darüber, dass man die schwierige Entscheidung getroffen habe, den Auftritt auf dem GDC-Event dieses Jahr, sowie die geplanten Sessions mit Hideo Kojima am 19. März und mit Eric Johnson am 16. März abzusagen:

Kojima Productions hat aufgrund steigender Besorgnis bezüglich des Coronavirus' die schwierige Entscheidung getroffen, die Teilnahme an der GDC abzusagen. Obwohl mit Spannung erwartet, betrifft dies leider auch die Veranstaltung von Hideo Kojima am 19. März und die von Eric Johnson am 16. März 2020.

Electronic Arts sagte seine Teilnahme ebenfalls ab, wies alle Mitarbeiter an, nur noch zu Reisen, wenn es unbedingt nötig ist und beschränkte auch alle seine anderen Auftritte für dieses Jahr:

Nachdem wir die globale Situation rund um den Coronavirus genau beobachtet haben und die Fälle in neuen Regionen in letzter Zeit eskaliert sind, haben wir beschlossen, weitere Schritte zu unternehmen, um das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter zu schützen. Das schließt auch die Einschränkung aller nicht zwingend notwendiger Reisen mit ein. Infolgedessen stornieren wir auch unsere offizielle Teilnahme an der GDC und beschränken die Teilnahme an anderen Veranstaltungen. Wir werden die Situation weiterhin beobachten und die Richtlinien für unsere Mitarbeiter anpassen, wenn wir dies für angemessen halten.

Bis heute gibt es bereits über 80.000 bekannte Fälle (Stand 25. Februar 2020) von Coronavirus (COVID-19), rund 77.000 davon in China. In den USA wurden bisher etwa 15 Fälle registriert. GDC hat auf seiner Homepage ein Statement veröffentlicht, in diesem heißt es: