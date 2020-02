Disc Room: Devolver Digital kündigt neues Spiel der Minit-Macher an

PC

Via Pressemitteilung hat der Indie-Publisher Devolver Digital mit Disc Room einen neuen Titel angekündigt. Die Entwickler hinter dem Projekt sind Jan Willem Nijman und Kitty Calis, die uns Minit (im Test, Note: 7.0) beschert haben, außerdem arbeiten Terri Vellmann und Doseone (High Hell) an dem Spiel.

Angesiedelt ist die Handlung im Jahr 2089, eine riesige Scheibe ist in der Umlaufbahn von Jupiter erschienen. Euer Ziel ist es, das Konstrukt zu untersuchen. Blöd ist dabei, dass die Räume mit Sägeblättern gefüllt sind. Dadurch kommt eine Puzzle-Komponente in Disc Room, denn auf eurem Weg durch das Labyrinth müsst ihr aufpassen, nicht in Einzelteile zerlegt zu werden. Dabei von Nutzen sind besondere Fähigkeiten wie ein Dash oder die Möglichkeit, sich zu klonen.

Erscheinen wird Disc Room noch 2020, einen ersten Eindruck können sich Besucher der PAX East von 27. Februar bis zum 1. März 2020 in Boston machen. Einen ersten Trailer haben wir unterhalb dieser Zeilen eingebunden.