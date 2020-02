Sony: PS5-Controller könnte Biofeedback als neues Feature bieten

andere

Sony hat ein Patent für ein neues Feature eingereicht, das in dem DualShock 5 Controller der kommenden Next-Gen-Konsole PS5 Verwendung finden könnte. In dem von Respawn First verlinkten Dokument ist von Sensoren in den Griffen des Controllers die Rede, die durch Biofeedback die elektrodermale Aktivität (Schweißbildung) und die Herzfrequenz des Spielers analysieren. Die Daten werden anschließend dazu genutzt, das Spielerlebnis anzupassen.

Welche Anpassungen genau auf Basis des Biofeedbacks vorgenommen werden, geht aus dem Patent nicht klar hervor. Möglich wäre beispielsweise, dass der Schwierigkeitsgrad in einem Spiel abhängig vom Zustand des Spielers dynamisch angepasst und entsprechend erhöht, oder gesenkt wird, ohne dass der Spieler dafür etwas tun muss. Das Patent erwähnt auch die Verwendung der Bilder des Benutzers selbst, was darauf hinweist, dass ein Teil der Daten auch mit Hilfe der Playstation-Kamera gesammelt werden könnte. Dieses Feature wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach in anderen Patenten erwähnt. Zuletzt bestätigte Sony, dass der neue Controller haptisches Feedback und adaptive Trigger unterstützen wird, was das Spielerlebnis laut dem Playstation CEO Jim Ryan „signifikant verändern werde.“