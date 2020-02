Xbox Series X: Infos zu Teraflops, Raytracing & Abwärtskompatibilität

XOne andere

Auf dem offiziellen News-Kanal Xbox Wire hat Microsoft ein paar frische Infos zur im Weihnachtsgeschäft erscheinenden Xbox Series X veröffentlicht. In dem Beitrag geht es unter anderem um die Hardware des Quaders, aber auch auf Software-Seite werden ein paar Fragen beantwortet, ebenso wie zur Abwärtskompatibilität zu den Vorgängerkonsolen.

Als Prozessor wird ein spezieller Chip aus AMDs Zen-2-Reihe verbaut sein, der 12 Teraflops Grafikleistung liefern soll und damit die Xbox One X um das Doppelte und die Xbox One um das Achtfache übertrumpft. Außerdem kommt Variable Rate Shading (VRS) auf der Konsole zum Einsatz. Diese patentierte Technologie ermöglicht es den Entwicklern, bestimmte Effekte priorisiert berechnen zu lassen, was für stabilere Bildraten und höhere native Auflösungen sorgen soll. Beim Thema Framerate gibt das Unternehmen außerdem an, dass die Xbox Series X bis zu 120 Bilder pro Sekunde unterstützen soll. Mit dem Blogpost hat Microsoft zudem bestätigt, dass die Xbox Series X über Hardware-beschleunigtes Raytracing verfügen wird. Durch diese Technologie werden deutlich realistischere Belichtungseffekte möglich.

Eure Spiele installiert ihr auf der verbauten SSD und dank Quick Resume werden mehrere Spiele gleichzeitig pausiert und ihr könnt ohne Wartezeiten zwischen ihnen wechseln und direkt weiterzocken. Über Dynamic Latency Input (DLI) soll sich außerdem die Eingabeverzögerung noch weiter minimieren, indem das Eingabesignal direkt mit dem Ausgabesignal des Monitors oder Fernsehers synchronisiert wird. Dank der Unterstützung von HDMI 2.1 könnt ihr außerdem Technologien von Auto Low Latency Mode (ALLM) und Variable Refresh Rate (VRR) zur weiteren Minimierung der Eingabeverzögerung und der Verhinderung von Tearing nutzen.

Auch die Abwärtskompatibilität zu alten Xbox-Generationen wird in dem Blogpost adressiert. Hier ist eines der großen Schlagwörter Smart Delivery. Das bedeutet, dass Spiele, die für mehrere Xbox-Generationen verfügbar sind, automatisch erkennen auf welcher Konsole sie aktuell laufen und so automatisch in der optimierten Fassung starten. Das gilt für jeden Titel der Microsoft Game Studios, Dritthersteller können diese Technik aber natürlich auch nutzen. Wie bereits angekündigt wird jedes Xbox-One-Spiel auf der Series X laufen, ebenso wie alle bereits abwärtskompatiblen Xbox- und Xbox-360-Titel.