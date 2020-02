PAX East 2020: Bürgermeister von Boston bittet Sony um Teilnahme

Mitte vergangener Woche gab Sony bekannt, dass man aufgrund des derzeit grassierenden Coronavirus der am Donnerstag startenden PAX East in Boston fernbleiben werde. Nun wendete sich der Bostoner Bürgermeister Marty Walsh mit einem Brief an Kenichiro Yoshida, den Präsidenten und CEO des Unternehmens und bat ihn, diese Entscheidung zu überdenken. Walsh weist darauf hin, dass die Gefahren, sich in Boston mit dem Virus anzustecken, ziemlich gering seien und dass niemand die Gelegenheit verstreichen lassen sollte, die Stadt zu besuchen:

Solche Befürchtungen fördern nur schädliche Stereotypen, an deren Abbau ganze Generationen von Asiaten hart gearbeitet haben. Sie lösen unsere schlimmsten Impulse aus, ganze Gruppen von Menschen mit Argwohn zu betrachten, uns abzuschotten und die Chancen und Beziehungen zu verpassen, die unsere Globalstadt bietet. Boston ist sich in seinen Bemühungen einig, diese schädlichen und fehlgeleiteten Ängste zu zerstreuen.

Als ein großes internationales Unternehmen könnte Sony mit der Teilnahme für andere ein Zeichen setzen und als Technologievorreiter zeigen, dass sie von Fakten und nicht von Angst motiviert werden, so Walsh weiter. „Ihr könntet als führendes Unternehmen in den Bereichen Spiel und Kultur signalisieren, dass ihr an Verbindung und nicht an Isolation glaubt.“

Ob Sony sich von den Worten des Bürgermeisters umstimmen lässt, muss sich zeigen. Sonys Absage erfolgte, nachdem in Boston Anfang Februar der erste Fall von Coronavirus bekannt wurde. Betroffen ist ein 20-jähriger Student der University of Massachusetts, bei dem die Infektion nach einer Reise nach Wuhan festgestellt wurde. Der Betroffene landete am Logan International Airport, einen Tag bevor die Behörden dort mit der aktiven Überprüfung auf den Coronavirus begonnen haben. Er erholt sich in seinem Haus, das unter Quarantäne steht.