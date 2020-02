Kojima Productions sagt GDC-Vorträge wegen Coronavirus ab

PC PS4

Über den offiziellen englischen Twitter-Kanal gab der Entwickler Kojima Productions bekannt, nicht an der Games Developer Conference teilzunehmen, die vom 16.3 bis 20.3.2020 in San Francisco stattfindet. Grund dafür sind Bedenken wegen der aktuellen Epidemie des gemeinhin "Coronavirus" genannten Covid-19.

Der japanische Entwickler wollte eigentlich zwei Vorträge im Bezug auf den ungewöhnlichen Open-World-Titel Death Stranding (im Test, Note 8.5) halten. Der Vortrag von Hideo Kojima hätte die Design-Philosophie von Death Stranding vom Blickpunkt des Bindungs-Motivs aus vorgestellt. Die Absage betrifft zudem den Vortag von Eric Johnson, ein KI-Spezialist des Studios mit Sitz in Tokyo. Seine Präsentation hätte die Herausforderung des extrem unebenen Terrains in Death Stranding für die KI-Programmierung zum Thema gehabt.

Die GDC-Absage von Kojima Productions ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die Covid-19-Epidemie auch die Gaming-Branche beeinflusst: So hat etwa Sony seine Teilnahme an der PAX East und damit die geplante Messe-Demo für The Last of Us - Part 2 abgesagt, Valve meldete Probleme bei der Herstellung des VR-Headsets Index und der Viren-Strategie-Titel Plague Inc - Evolved verzeichnet mehr gleichzeitige Spieler als je zuvor. Die für den Februar 2020 geplante Taipeh Game Show 2020 , bei der From Software neues Material zu Elden Ring zeigen wollte, wurde sogar komplett in den Sommer verschoben.