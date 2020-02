Obsidian Entertainment: Offenbar ein neues AAA-Rollenspiel in Arbeit

PC Switch XOne PS4

Der 2018 von Microsoft erworbene Entwickler Obsidian Entertainment arbeitet derzeit bekannterweise an dem Survival-Adventure Grounded, das letztes Jahr im Rahmen der X019 angekündigt wurde und in Kürze auf Steam in die Early-Access-Phase starten wird. Parallel dazu wird auch eine Erweiterung für The Outer Worlds (Testnote: 8.0) entwickelt, die die Story des Spiels fortsetzen soll. Doch es befindet sich offenbar noch ein drittes Projekt in der Mache, bei dem es sich um ein AAA-Rollenspiel handelt. Dies geht aus den aktuellen Jobangeboten des Studios hervor. Der bekannte Insider Klobrille machte auf die Einträge aufmerksam.

Demnach hat Obisidan zwölf neue Job-Stellen hinzugefügt, in denen von einem „hochkarätigen Rollenspiel“ die Rede ist. Insgesamt sollen derzeit 32 Stellen besetzt werden, darunter vergibt das Studio nicht nur voll bezahlte Posten, sondern auch Plätze für ein Sommerpraktikum. Das Unternehmen soll laut dem Insider aktuell mehr als 200 Mitarbeiter beschäftigen.

Über ein unangekündigtes Rollenspiel, das nicht mit The Outer Worlds in Verbindung stehen soll, hat Klobrille bereits im September letzten Jahres berichtet. Damals hieß es, der Titel würde die Unreal Engine 4 als grafischen Motor nutzen, über Tag- und Nacht-Zyklus verfügen und Nah- und Fernkämpfe aus der Ego-Perspektive bieten. In den Kommentaren unter dem Tweet spekulieren die Spieler, dass es sich um einen Titel, ähnlich dem The Elder Scrolls 5 - Skyrim (Testnote: 9.5) von Bethesda handeln könnte. Obsidian selbst hat bisher nichts angekündigt.