Montagmorgen-Podcast #337

Teaser Keine Angst, trotz Karneval gibt es nur wenige ungelenke Reime und Kalauer. Dennis und Hagen präsentieren vielmehr die pralle Vorschau, verabschieden einen Moderator und begrüßen den neuen Mod.

Helau, Alaaf, guten Tag oder wie ihr sonst gerne zum Karneval grüßt. Auch ohne Karnevals-Affinität starten Dennis und Hagen motiviert in eine Woche voller spannender Inhalte. Dazu gibt es eine offizielle Bekanntmachung: Unser Moderator Ganga beendet seine Mod-Tätigkeit. Wir danken! Nicht zuletzt auch für die weitere Unterstützung während der Überbrückungszeit, in der wir einen Nachfolger gesucht haben. Wir freuen uns daher, an dieser Stelle den neuen Moderator Hannes Herrmann willkommen zu heißen. Außerdem erzählen euch die Redakteure von ihren Spiele-Erlebnissen am Wochenende, lösen die Sonntagsfrage auf und beantworten eure User-Fragen. Alle Themen in der Übersicht: