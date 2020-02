Rimworld Royalty: Erstes Addon und kostenfreier Patch 1.1 verfügbar

PC Linux MacOS

Mit Rimworld Royalty hat Entwickler Ludeon kürzlich das erste Addon zu Rimworld veröffentlicht. Dieses erweitert das Aufbauspiel um Adelstitel, deren Träger beispielsweise besondere Waffen führen oder die neuen übersinnlichen Fähigkeiten nutzen dürfen. Letztere lassen eure Ritter und Grafen die Gedanken von Gegnern kontrollieren oder, in einer fortgeschrittenen Version, ganze Truppen sich erbrechen. Neben diesen zwei Kernelementen bietet Rimworld Royalty noch eine Reihe neuer Questarten, die wie gehabt mit jedem Durchlauf neu generiert werden.

Neben der Erweiterung wurde außerdem ein Patch auf Version 1.1 veröffentlicht. Dieser bringt neue Skalierungsoptionen für die Benutzeroberfläche, was besonders Nutzern von 4K-Monitoren zu Gute kommen soll. Außerdem fügt das kostenfreie Update zahlreiche neue Waffen, Tiere und andere Elemente hinzu. Auch das Mod-System wurde etwas überarbeitet, so dass ihr die Nutzergenerierten Inhalte noch leichter nutzen könnt. Die vollständigen Patchnotes findet ihr unter diesem Link oder in den Quellen.