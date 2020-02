Chapeau: Multiplayer-Partyspiel für Switch angekündigt

PC Switch

Während ihr in Super Mario Odyssey einen Hut als Sidekick habt, spielt er im Multiplayer-Partyspiel Chapeau die Hauptrolle. Das ursprünglich als Studentenprojekt an der FH Salzburg begonnene und für Steam angekündigte Spiel soll nun auch für die Switch erscheinen. Dies gab der österreichische Entwickler Salt Castle Studio kürzlich bekannt. Den Switch-Ankündigungstrailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Chapeau möchte die Erinnerungen an die guten alten Couch-Koop-Zeiten mithilfe von lustigen Hüten aufleben lassen! Ihr duelliert euch im hektischen Versus-Modus Kopf an Kopf mit euren Freunden oder versucht euer Glück im Koop-Modus. Ihr könnt aber auch alleine spielen, um in den Herausforderungen neue Hüte und Karten freizuschalten.

Euer Hut springt, schwebt und saust durch die Luft, um auf den Köpfen der Leute zu landen und Punkte zu verdienen. Dazu könnt ihr Jetpacks, Hunde, Schilde und andere Items verwenden, um der Konkurrenz eine Kopflänge voraus zu sein. Das Gameplay der verschiedenen Hüte soll sich unterscheiden.

Der Entwickler listet derzeit folgende Features auf: