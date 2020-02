Baldur's Gate 3 kommt angeblich noch in diesem Jahr als Steam Early Access

PC

Während einer Investorenveranstaltung auf der Spielzeugmesse New York Toy Fair gab der Spielwarenhersteller Hasbro bekannt, dass Baldur's Gate 3 noch in diesem Jahr auf Valves Vertriebsplattform Steam als Early-Access-Version veröffentlicht werden soll. Das für die Entwicklung verantwortlich zeichnende Studio Larian hatte bereits für seine beiden Divinity - Original Sin Spiele das Early-Access-Modell genutzt und damit offenbar gute Erfahrungen gesammelt.

Hasbro, Besitzer des Dungeons & Dragons-Lizenzhalters Wizards of the Coast, teilte weiterhin mit, dass insgesamt sieben D&D-Spiele in Entwicklung seien. Im Jahr 2020 soll neben Baldur's Gate 3 noch das Action-RPG Dark Alliance (zur News) erscheinen. Bis 2025 soll dann jedes Jahr ein weiteres Spiel veröffentlicht werden.

Wie bereits berichtet, wird Larian am 27. Februar um 21:30 Uhr deutscher Zeit im Rahmen der Convention PAX East erstmals Gameplay-Szenen aus dem Nachfolger zu den Bioware-Klassikern zeigen. Die finale Version von Baldur's Gate 3 soll dann - vermutlich 2021 - auch DRM-frei auf GOG erscheinen.