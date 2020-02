Sonntagsfrage: Wie steht ihr zum Remake von Gothic? [Ergebnis]

Vorfreude oder Skepsis?

Teaser Ende 2019 veröffentlichte THQ Nordic einen sogenannten Playable Teaser zu einem Remake des RPGs Gothic. Die Entwicklung der Neuauflage ist nun beschlossene Sache, doch wie steht ihr zu dem Projekt?

Ich freue mich extrem drauf, Gothic zählt zu meinen absoluten Lieblingsspielen. (selbst gespielt) 18% Gothic interessiert mich nicht (Original nicht gespielt) 11% Ich freue mich sehr aufs Spiel, gehe aber nicht mit allzu hohen Erwartungen dran. (selbst gespielt) 11% Ich bin gespannt und glaube, dass dabei ein schönes Spiel bei rauskommt. (selbst gespielt) 9% Ich bin gespannt und glaube, dass dabei ein schönes Spiel bei rauskommt. (nicht selbst gespielt) 9% Gothic interessiert mich nicht. (Original gespielt) 7% Ich bin gespannt, traue dem Entwickler aber nicht allzu viel zu. (selbst gespielt) 6% Ich freue mich sehr aufs Spiel, gehe aber nicht mit allzu hohen Erwartungen dran. (nicht selbst gespielt) 5% Ich rechne mit einem Reinfall. (selbst gespielt) 4% Ich bin gespannt, traue dem Entwickler aber nicht allzu viel zu. (nicht selbst gespielt) 4% Ich gehe von einem Durchschnittsspiel aus. (nicht selbst gespielt) 4% Ich gehe von einem So-lá-lá-Ding aus. (selbst gespielt) 4% Ich rechne mit einem Reinfall. (nicht selbst gespielt) 3% Andere Meinung (siehe Kommentar) 3% Ich freue mich extrem drauf, Gothic zählt zu meinen absoluten Lieblingsspielen. (nicht selbst gespielt) 2%

News-Update (Ergebnis):Auch in unserer Sonntagsfrage trifft das Gothic-Remake auf eine insgesamt eher positive Resonanz. Bei 64 Prozent der Teilnehmer überwiegt die Vorfreude auf die offizielle Neuauflage, wovon jedoch beinahe ein Drittel angibt, die Erwartungen bewusst niedrig anzusiedeln. Während annährend 20 Prozent fest an eine gelungene Neuauflage glauben und man von einer etwa identisch hohen Anzahl an Umfrageteilnehmer, die das Original zu ihren absoluten Lieblingsspielen zählen, eine vergleichbare Hoffnung unterstellen kann, bilden die deutlich skeptischeren Stimmen eine deutlich kleinere Gruppe ab. Nur etwa jeder zehnte Umfrageteilnehmer traut dem Studio aus Barcelona wenig zu. Noch geringer ist der Anteil derer, die ein Durchschnittsspiel (8 Prozent) oder gar einen absoluten Reinfall (7 Prozent) befürchten. Gar kein Interesse an der Gothic-Serie haben rund 18 Prozent der Umfrageteilnehmer.Bemerkenswert an der Sonntagsfrage ist zudem der hohe Anteil an Spielern (circa zwei Drittel), die den, nicht für jeden verfügbaren Playable Teaser zum Remake selbst gespielt haben. Gravierende Unterschiede zwischen den jeweils separat mit "selbst gespielt" und "nicht selbst gespielt" gelisteten Antwortoptionen traten dabei nur selten auf. Unter den vermeintlichen Die-Hard-Fans, die das Original als eines ihrer absoluten Lieblingsspiele bezeichnen, ist der Anteil der Selbstspieler mit der neunfachen Anzahl allerdings bedeutend größer. Gleichzeitig scheint unter den Selbstspielern die Skepsis minimal, aber kaum bedeutend höher auszufallen, als unter den "Nicht-Spielern" der Anspielfassung. Hier das Gesamtergebnis in Gänze:Ursprüngliche News:Die Spiele der Gothic-Reihe (im Videorückblick ) sind ein ziemliches Phänomen – zumindest im deutschsprachigen Raum und Osteuropa. Denn während die Reihe, vor allem der 2001 veröffentlichte erste Teil sowie der Nachfolgernebst Add-on, in hiesigen Gefilden oft einen besonders hohen Stellenwert bei den Spielern genießen, blieben große Erfolge in Übersee bislang aus. Immer wieder äußerten die Fans den Wunsch nach einer Fortsetzung oder einem Remake, was auch eine unserer Sonntagsfragen aus dem Februar 2019 belegt . Darin landete Gothic mit satten 9 Prozent auf Platz 2 und musste sich bei der Abstimmung nur knappbeugen.Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht öffentlich bekannt, dass Publisher THQ Nordic, der aktuelle Rechteinhaber der Gothic-Reihe, bereits ein Remake plant, das Ende 2019 in Form eines sogenannten Playable Teasers anspielbar war und nun, nach offenbar äußerst positiven Rückmeldungen der Spieler, offiziell in Produktion gegangen ist. In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, wie ihr zum Gothic-Remake steht. Schwelgt ihr eher in Vorfreude, bleibt ihr skeptisch oder geht euch die Neuauflage womöglich ganz am Allerwertesten vorbei? Da man sich in Previews und Videos im Netz auch ohne die Demo selbst gespielt zu haben, was nur ging, wenn man auf Steam mindestens ein Spiel der Reihe besitzt, richtet sich die Frage selbstredend nicht ausschließlich an die Spieler des Playable Teasers. Wir möchten dies als Zusatzinfo aber selbstverständlich aufgreifen. "Selbst gespielt" oder "nicht selbst gespielt" in Klammern hinter der Antwortoption in der unten eingebetteten Umfrage bezieht sich also stets auf den Playable Teaser und nicht auf das Original-Spiel.Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Nach 10:00 Uhr schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.