Grounded: Steam-Page verfügbar + Infos zum Early Access

Im November letzten Jahres kündigten Obsidian Entertainment und der Publisher Microsoft Game Studios mit Grounded ein neues kooperatives Survival-Adventure an, in dem ihr als Geschrumpfter Teenager in einer für euch überdimensionalen Welt überleben müsst. In Kürze soll der Titel auf Steam in die Early-Access-Phase starten. Dazu haben die Entwickler nun auch die Produktseiten online geschaltet, die neben minimalen Systemanforderungen für die Frühfassung auch Details zu den Inhalten verrät, die beim Early-Access-Start geboten werden.

Die Early-Access-Version wird demnach ungefähr 20 Prozent der gesamten Geschichte bieten. Zudem sind drei große Klimazonen (Grasland, die Hecke und das Dunstland), Mindestens zehn Insektenarten, Basisbau, sowie die Waffen und Rüstungen der ersten beiden Tier-Stufen enthalten. Einzelspieler und Koop, sowie Handwerk, werden gleich zum Beginn unterstützt. Auch wird es einen „Arachnophobia-Modus“ geben, zu dem es noch keine Details gibt.

Die Vollversion des Spiels, die irgendwann im kommenden Jahr erscheinen wird, soll dann die vollständige Geschichte, noch mehr Krabbeltiere, weitere Klimazonen und unterschiedliche Umgebungen, neue Rezepte für das Handwerk, Steam-Erfolge und Karten, sowie zusätzliche Funktionen und aktualisiere Systeme enthalten, die das Gesamtspielerelebnis verbessern.

Wann die Early-Access-Phase konkret startet, ist noch nicht bekannt. Auch den Preis nannte Microsoft bisher noch nicht. Dieser soll aber niedriger ausfallen, als für die Vollversion und dann mit weiteren hinzugefügten Inhalten schrittweise bis zum Launch angehoben werden.