EA stellt das dritte Star Wars Spiel seit 2017 ein

Wie Kotaku-Autor Jason Schreier berichtet, hat Electronic Arts im letzten Jahr bereits das dritte Spiel im Star Wars-Universum eingestellt. Schreier beruft sich auf sechs anonyme Informanten, die mit den inneren Angelegenheiten des Publisher-Riesen vertraut seien.

Ursprünglich startete EA im Jahr 2015 die Entwicklung eines Star Wars-Spiels bei Visceral Games unter der Leitung von Amy Hennig. Im Oktober 2017 schloss EA jedoch das Studio und stellte die Entwicklung des unter dem Codenamen Ragtag bekannten Titels ein. Die Assets sollten jedoch von EA Vancouver für ein neues Open-World-Spiel im Star Wars Universum verwendet werden.

Dieses zweite Spiel, intern Orca genannt, wurde über das gesamte Jahr 2018 entwickelt, jedoch Anfang 2019 ebenfalls abgebrochen. Der Grund war, dass EA ein kleineres Projekt realisieren wollte, das möglichst zum Launch der neuen Playstation und Xbox Ende 2020 fertig sein sollte. Die Verantwortlichen bei EA sprachen damals von einem "finanziellen Loch, das gefüllt werden müsse".

Dieser dritte Titel trug den Codenamen Viking und sollte ein Spinoff zur Battlefront-Serie mit Open-World-Elementen werden. In der Folge arbeiteten EA Vancouver und die Rennspiel-Spezialisten von Criterion Games an dem Projekt, wobei es zu logistischen Problemen und unterschiedlichen Visionen für das Spiel gekommen sein soll. Den EA-Verantwortlichen wurde somit schnell klar, dass sich der angepeilte Release Ende 2020 nicht halten lassen würde. Daher beendete der Publisher auch das Projekt Viking in der ersten Jahreshälfte 2019.

Electronic Arts hatte im Jahr 2013 einen Exklusiv-Deal mit Disney für "Core Video Games" in der Welt von Star Wars abgeschlossen. Seitdem sind mit den beiden Battlefront-Spielen und dem Action-Adventure Star Wars Jedi - Fallen Order (zum Test mit Note 8.5) lediglich drei Spiele erschienen. Aktuell sind noch zwei Titel in Entwicklung: ein Nachfolger zu Fallen Order bei Respawn Entertainment sowie ein "kleineres, eher ungewöhnliches Projekt" bei EA Motive in Montreal.