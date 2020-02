The Dungeon Of Naheulbeuk - The Amulet Of Chaos: Taktisches RPG erscheint diesen Sommer

PC

Kürzlich haben Entwickler Artefacts Studio und Publisher Dear Villagers (Scourge Bringer, Edge of Eternity) ihr taktisches RPG The Dungeon Of Naheulbeuk - The Amulet Of Chaos für diesen Sommer angekündigt. Der PC-Titel soll ein Abenteuer mit Charme, Humor und Chaos bieten. Die englische Version wird unter anderem von Felicia Day (The Guild, Geek & Sundry, Buffy the Vampire Slayer) vertont.

In The Dungeon Of Naheulbeuk - The Amulet Of Chaos führt ihr eine bunte Truppe Helden auf ein Abenteuer in das namensgebende Dungeon. Antagonist ist der Schurke Zangdar. Das Universum wurde vom französischen Autor John Lang geschaffen. Seine Wurzeln hat die Reihe in einem populären französischen Audio-Comedy-Format, das im Jahr 2001 startete. Es ist eine Parodie auf Rollenspiele, Tabletop-Spiele und klassische Fantasy-Helden. Artefacts Studio sorgen jetzt für die erste Videospielumsetzung. Zu den Features sollen gehören:

Erforscht einen riesigen Dungeon voller Überraschungen - von den Höhlen bis zu den Luxusquartieren des bösartigen Herrschers Zangdar, über den Goblin-Eislaufplatz und einer extrem lebhaften Taverne

Spielt mit sieben klassischen Rollenspielfiguren: Elfe, Zwerg, Barbar, Magier, Org, Ranger und Dieb

Rundenbasierte Kämpfe mit kreativen Support-Mechaniken zwischen den Teammitgliedern

Über 100 verschiedene Feinde, die euer taktisches Geschick in Kämpfen fordern

Versteckte und zerstörbare Objekte (inklusive Biergläsern) mit überraschenden Statuseffekten werden euch in Kämpfen helfen… oder auch nicht!

Adaptiver Schwierigkeitsgrad: von einem zugänglichen und spaßigen Story-Modus mit einem vereinfachten Kampfsystem bis zum “Albtraum-Modus”, wo der kleinste taktische Fehler euer Ende bedeutet, ist für jeden Spieler etwas dabei

Bizarre Konversationen, absurde Situationen und ungewöhnliche Bekanntschaften erwarten euch

Eine spielbare Version wird es sowohl auf der PAX East als auch der GDC geben. Direkt unter dieser News könnt ihr euch den Reveal-Trailer anschauen.