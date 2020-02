Teaser Es ist Freitag, also diskutieren Jörg und Dennis die wichtigsten Themen der Woche. Ein Gesprächspunkt hat sich heute ganz besonders aufgedrängt, wer kann erraten welchen wir meinen?

Die Laune steigt, denn die Woche ist kurz vor dem Ende. Doch ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass wir euch ohne Wochenschluss-Podcast ins Wochenende entlassen. Jörg und Dennis packen sich den Hexer, Gothic und No Man's Sky und diskutieren die anhängenden Themen in Grund und Boden. Doch der Schwerpunkt der heutigen WoSchCa-Ausgabe liegt ganz auf User-generierten Inhalten und auf Spielebaukästen. Alle Themen in der Übersicht: