Rogue Lords: Ein Spiel für schurkische Naturen angekündigt

Mit Rogue Lords hat der Publisher Nacon ein neues Spiel für „wahre Schurken“ angekündigt. Das von den beiden Studios Cyanide und Leikir entwickelte Roguelike-Taktik-Rollenspiel versetzt euch in das düstere New England des 17. Jahrhunderts, wo Sterbliche und teuflische Wesen Seite an Seite existieren. Ihr seid der Teufel persönlich, der, nach einer furchtbaren Niederlage geschwächt, seine Macht zurückerlangen will. Euer Ziel ist es somit, die Bosheit erneut in der Welt, die durch eure Abwesenheit aus dem Gleichgewicht geraten ist, zu verbreiten, was ihr mit einer Mannschaft illustrer Diener des Bösen, die sich aus Bloody Mary, Graf Dracula, der White Lady und dem Baron Samedi zusammensetzt, erreichen wollt.

Im Spiel erkundet ihr eine 3D-Karte und versucht durch Interaktionen mit anderen Charakteren Chaos zu verbreiten. Eure Diener lasst ihr in knackigen rundenbasierten Kämpfen antreten und nutzt eure Fähigkeiten, um eure Feinde zu bezwingen. Verliert ihr, ist das Spiel zu Ende. Euer Fortschritt ist weg und ihr müsst von vorne anfangen. Ihr müsst also taktisch klug agieren und weise Entscheidungen treffen, um eure Niederlage zu verhindern. Mit den besonderen Kräften des Teufels soll man aber auch scheinbar ausweglose Situationen noch zum eigenen Gunsten wenden können. Seitens Camille Lisoir, dem Artistic Director von Cyanide, heißt es zu dem Spiel:

Rogue Lords ist ein Spiel, das wir vor mehreren Jahren zusammen mit Game Director Jérémie Monedero erdacht haben. Wir freuen uns, dass das Projekt nun Wirklichkeit wird. Wir haben fantastische Synergien mit dem talentierten Team von Leikir und wir können es kaum erwarten, unsere teuflische Spielwelt zu enthüllen.

Rogue Lords soll noch diesen Herbst für PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch erscheinen. Bild-oder Videomaterial zum Spiel wurde zum Zeitpunkt der Ankündigung noch nicht gezeigt.