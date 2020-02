Half-Life - Alyx: Minimale Anforderungen // Coronavirus erschwert Index-VR-Produktion

PC

Der Steam-Betreiber Valve hat die minimalen Systemanforderungen für seinen letztes Jahr angekündigten VR-Shooter Half-Life - Alyx bekannt gegeben. Diese fallen trotz der präsentierten schicken Grafik erstaunlich moderat aus. Im Detail sehen die Anforderungen wie folgt aus:

Minimale Systemanforderungen Betriebssystem Windows 10 Prozessor Intel Core i5-7500 oder AMD Ryzen 5 1600 Grafikkarte Nvidia GTX 1060 oder AMD Radeon RX 580 Grafikspeicher 6 GB VRAM Arbeitsspeicher 12 GB RAM

Half-Life - Alyx wird für Besitzer von Valves Index-VR-Headset bekannterweise gratis sein. Rund eine Woche nach der Ankündigung des Spiels waren in Nordamerika und Kanada bereits alle Geräte ausverkauft (wir berichteten). Derzeit sind die Geräte weltweit nicht verfügbar und wie Valve in einem Statement bekannt gab, soll vor allem der in China grassierende Coronavirus für Probleme bei der Produktion sorgen. Aus dem Grund werden viel weniger Geräte als ursprünglich geplant produziert. Das Team arbeite hart daran den hohen Bedarf zu decken, heißt es weiter. Bis zum Release des Spiels sollen noch einige Exemplare des Headsets ihren Weg in den Handel finden. Auf Steam könnt ihr euch eine Benachrichtigung dafür einrichten.